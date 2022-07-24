Огризко пояснив, чи вплине скандал з конгресвумен Спартц на поставки зброї ЗСУ

Вікторія Спартц / Вікіпедія і uapost.us

Скандал, який запустила в США конгресвумен Вікторія Спартц своїми звинуваченнями на адресу керівника ОП України Андрія Єрмака, нітрохи не вплине на постачання американської зброї в розпорядження ЗСУ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Це внутрішньополітична історія США. Президент Байден, Конгрес, Держдепартамент, Міністерство оборони США мають чітку позицію, яка в черговий раз підтверджена на засіданні Рамштайн-4. Тому, як на мене, ця історія навряд чи вплине на поставки зброї. Єдине - готуючи відповідь цій дамі, Білий дім проконсультується з нашим вищим керівництвом, і ці консультації матимуть певний результат. Про деякі речі ми вже поінформовані, зокрема, про те, що нарешті потрібно починати боротися з "п'ятою колоною" на всіх рівнях", - говорить він.

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Нагадаємо, 18 липня конгресвумен Вікторія Спартц закликала президента США Байдена перевірити можливі зв'язки Єрмака з Росією. Вона послалася на розвіддані, закликавши терміново підтвердити або спростувати ці "серйозні звинувачення".

Спартц також підняла питання про нібито існуючі ризики того, що західна зброя, яку передають Україні, може потрапити в руки торговців зброєю і опинитися в інших країнах.

Керівник Офісу президента всі звинувачення на свою адресу категорично відкинув.