Пограбування року: у Дніпрі дві жінки поцупили гарбуз з дитячого свята та потрапили на відео

У Дніпрі дві жінки вкрали у дітей гарбуз / фото: fb Odarka Belaya

У Дніпрі жінки-злодійки придумали "ідеальний злочин". Вони прийшли на свято до дітей та поцупили у них овоч, який в будь-якому продуктовому магазині коштує близько 10 гривень за штуку.

Інцидент стався на дитячому святі, який так і називається "Гарбуз". Про курйоз розповіла місцева жителька Одарка Біла у себе в Фейсбуці. На відео видно, як дві жінки приходять на дитяче свято з великою чорною сумкою і швиденько ховають туди гарбуз.

"Від творців вкраденого каміння з Прибережного, газону зі Слобожанського, тротуарних плиток, люків та парканів - викрадення гарбуза з дитячого однойменного свята", – написала Дарина Біла.

У мережі люди кажуть, що ситуація ганебна. Вони зазначають, що гарбуз коштує всього 10 гривень за кілограм і в тому, щоб красти його з дитячого свята немає логіки.

Раніше на відео потрапило епічне ДТП у Києві. У столиці на Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, а він врізався в Nissan, який намагався об'їхати громадський транспорт. Ймовірно тролейбус поламався, і добрі самаритяни вирішили допомогти водієві.

Також вірусним стало відео з Нідерландів, де козел та півень врятували курку від яструба, який напав на курочку і намагався забрати її з собою. У підсумку господарські тварини здобули перемогу і розійшлися по своїх кутах, а хижак полетів.