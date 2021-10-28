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"Задишка не норма": Комаровський дав поради тим, хто вже перехворів на COVID-19

28 жовтня 2021, 21:45

Доктору поставили питання про те, чи треба щось робити з задишкою тим пацієнтам, які перенесли коронавірус у важкій формі.

Комаровський
Комаровський висловився про наслідки коронавірусу / скріншот

Український лікар і педіатр Євген Комаровський повідав про те, що варто зробити для відновлення роботи легенів після важкої форми коронавірусу. Він зазначив, що задишка може зберігатися протягом багатьох місяців після хвороби.

На своїй сторінці в Instagram Комаровський дав поради тим, хто перехворів на коронавірус і страждає від задишки.

Доктору поставили питання про те, чи потрібно щось робити з задишкою тим пацієнтам, які перенесли коронавірус у важкій формі і відчувають наслідки протягом багатьох місяців.

"Звичайно, задишка - це не норма, але як довго вона може зберігатися, на жаль, не знає ніхто. Сьогодні ми вже розуміємо, що при коронавірусної інфекції є ураження легенів, причому серйозне. І орган протягом певного (індивідуального для кожної особи, котра перехворіла) часу буде відновлюватися. Ми тільки можемо вказувати на фактори, які сприяють нормальній роботі легенів", - пояснив Комаровський.

Він додав, що для відновлення потрібен не тільки час, а й інші обов'язкові фактори:

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  • правильні параметри повітря,
  • профілактика зневоднення,
  • нормальний питний режим.

Також фахівець зазначив, що є додаткові моменти, які можуть заважати швидкому відновленню роботи легенів.

"Зрозуміло, що якщо поруч хтось курить, в приміщенні пильно і сухо, є інші респіраторні шкідливості, то процес відновлення буде подовжуватися. От якби ваш чоловік не ходив на роботу в місті, де вихлопи автомобілів і викиди підприємств, а жив десь в лісі і ходив з вами вранці навколо хатинки дихати вологим чистим повітрям, то він відновився б набагато швидше", - додав лікар.

Комаровський про коронавірус

Раньше Євген Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

Також нагадаємо, Євген Комаровський емоційно звернувся до українців і закликав робити вакцинацію, оскільки реанімації і морги вже переповнені як заявити педіатр і кандидат медичних наук, вакцини дійсно працюють і рятують людей від смерті.

viber
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