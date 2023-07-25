'Одноразова допомога': хто із пенсіонерів отримає надбавки до Дня Незалежності

Поступова переіндексація пенсій також дозволила визначити певний розмір надбавок.

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Хто з пенсіонерів отримає додаткові виплати у серпні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Кабінет міністрів України пообіцяв надати одноразову допомогу певним категоріям пенсіонерів у серпні.

Деякі пенсіонери отримають надбавки до Дня Незалежності України. Традиційно так відзначають постраждалих у Другій світовій війні, АТО та жертв теперішньої російсько-української війни.

Раніше ці виплати прив'язували до Дня Перемоги і надавали у травні. Однак, Кабмін вніс зміни до закону №2983 і переніс доплати на серпень, передає 24 канал.

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Сума виплат визначається окремо для кожної категорії населення. Серед пенсіонерів доплату обов'язково отримають учасники бойових дій, ветерани війни та жертви нацистських переслідувань.

Поступова переіндексація пенсій також дозволила визначити певний розмір надбавок. У липні 19 419 осіб отримали додаткові виплати, середній розмір яких складає 1 021 гривню.

Які надбавки були у 2021 році

4 421 гривню – отримали особи, що мають особливі заслуги перед державою;

4 421 гривню – мали інваліди І групи;

3 906 гривень – ІІ група;

3 391 гривню – ІІІ група;

1 491 гривню – для учасників бойових дій та постраждалих у Революції Гідності;

996 гривень – сім'ям загиблих.

612 гривень – учасникам війни.

Розмір надбавки у 2023 році наразі невідомий. Точно можна сказати, що сума доплати буде не менша ніж тогорічна.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям розповіли про новий вік виходу на пенсію. Експерти розкрили, що є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни.

В Україні піднімуть пенсії майже на 1500 грн. Найбільше середнє підвищення пенсії отримали особи, яким були призначені пенсії відповідно до Закону "Про статус народного депутата України".

Стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається та залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.

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