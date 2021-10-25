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"Дуже змінився": зірка Кварталу 95 розповів про зустріч Зеленським

25 жовтня 2021, 12:31

Олександр Пікалов розповів про свою останню зустріч з Володимиром Зеленським.

Зеленський
Володимир Зеленський / Reuters

Актор студії Квартал 95, художній керівник Жіночого кварталу Олександр Пікалов розповів про взаємини з Володимиром Зеленським після його обрання на пост президента.

Як підкреслив він в інтерв'ю Українській правді, Зеленський став набагато стриманішим у плані емоцій.

Разом з тим партнер Зеленського по Кварталу не зміг однозначно відповісти на питання про те — добре це чи погано для Зеленського те, що він пішов у президенти.

"Я бачу, що він дуже змінився, він розуміє, він по-іншому спілкується, він аналізує, він рідше вибухає, тому що на творчій стежці він дуже часто — ух! Емоційний, труба!", - розповів "кварталівець".

Він звернув увагу на те, що Зеленський змінився не в останню чергу через те, що допомагає внутрішнє узгодження будь-яких питань.

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Говорячи про спілкування з главою держави Пікалов повідомив, що він бачився з Зеленським тільки 10 хвилин під час святкування дня народження своєї колишньої дружини Ірини, яка є хрещеною матір'ю дітей президента.

"Він всіх привітав, приніс подарунок, потиснув руку, 10 хвилин — і поїхав", — розповів Пікалов про зустріч із Зеленським.

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Нагадаємо, раніше Зеленський допустив повторне висунення своєї кандидатури, якщо він не встигне виконати всі передвиборчі обіцянки. Втім, президент ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий термін.

Ведучий Катя Осадча поцікавилася, чи відмовляють Володимира Зеленського діти від повторного висунення кандидатури на другий президентський термін. Глава держави розповів, що цю тему зачіпає його старша дочка Олександра, а від президентства постраждала вся сім'я.

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Володимир Зеленський Квартал-95 Олександр Пікалов
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