'Більше сотні ракет': полковник ЗСУ назвав сценарії масованих ударів по Україні

В 2025 році Росія може здійснювати масовані ракетно-дронові удари по Україні протягом кількох разів на місяць, зазначив Світан.

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Полковник ЗСУ назвав сценарії масованих ударів РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Коротко:

РФ накопичила понад тисячу ракет в якості стратегічного запасу

Росіяни виготовляють на місяць понад 100 ракет

Масовані удари по Україні можуть відбуватись по кілька разів на місяць

Після атаки російської армії дронами "Шахед" на українські регіони та Київ, з огляду на кількість попередніх ударів, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі для ТСН.ua озвучив прогноз щодо можливих спроб атак у 2025 році.

За його словами, враховуючи здатність Росії виробляти ракети та дрони, масовані атаки можуть відбуватися один-два рази на місяць.

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Експерт зазначив, що минулого року росіяни накопичили понад тисячу ракет, створивши стратегічний запас. Надалі, ймовірно, ворог використовуватиме лише ту кількість ракет, яку вдається виробляти щомісяця.

"Вони виробляють більше сотні ракет на місяць, тому одну, максимум дві масовані атаки вони будуть здійснювати. Це в середньому", — припускає Світан.

Світан зазначив, що під час кожної атаки російська армія може запускати до сотні бойових безпілотників.

Він також підкреслив, що російські війська здатні проводити дронові атаки значно частіше.

"Майже кожного дня. Треба розраховувати на те, що знадобиться щоденна робота ППО. Гадаю, що вона вже до цього підготовлена", — каже аналітик.

За його словами, ворог може залучати свій недоторканний запас, зокрема ракетне озброєння.

На думку Світана, якщо росіяни поставлять собі за мету атакувати майже щодня, то можуть почати активно використовувати ці боєприпаси. Однак ефективність таких дій для них буде низькою.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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