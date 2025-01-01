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"Більше сотні ракет": полковник ЗСУ назвав сценарії масованих ударів по Україні

Юрій Берендій
1 січня 2025, 20:40
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В 2025 році Росія може здійснювати масовані ракетно-дронові удари по Україні протягом кількох разів на місяць, зазначив Світан.
'Більше сотні ракет': полковник ЗСУ назвав сценарії масованих ударів по Україні
Полковник ЗСУ назвав сценарії масованих ударів РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Коротко:

  • РФ накопичила понад тисячу ракет в якості стратегічного запасу
  • Росіяни виготовляють на місяць понад 100 ракет
  • Масовані удари по Україні можуть відбуватись по кілька разів на місяць

Після атаки російської армії дронами "Шахед" на українські регіони та Київ, з огляду на кількість попередніх ударів, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі для ТСН.ua озвучив прогноз щодо можливих спроб атак у 2025 році.

За його словами, враховуючи здатність Росії виробляти ракети та дрони, масовані атаки можуть відбуватися один-два рази на місяць.

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Експерт зазначив, що минулого року росіяни накопичили понад тисячу ракет, створивши стратегічний запас. Надалі, ймовірно, ворог використовуватиме лише ту кількість ракет, яку вдається виробляти щомісяця.

"Вони виробляють більше сотні ракет на місяць, тому одну, максимум дві масовані атаки вони будуть здійснювати. Це в середньому", — припускає Світан.

Світан зазначив, що під час кожної атаки російська армія може запускати до сотні бойових безпілотників.

Він також підкреслив, що російські війська здатні проводити дронові атаки значно частіше.

"Майже кожного дня. Треба розраховувати на те, що знадобиться щоденна робота ППО. Гадаю, що вона вже до цього підготовлена", — каже аналітик.

За його словами, ворог може залучати свій недоторканний запас, зокрема ракетне озброєння.

На думку Світана, якщо росіяни поставлять собі за мету атакувати майже щодня, то можуть почати активно використовувати ці боєприпаси. Однак ефективність таких дій для них буде низькою.

'Більше сотні ракет': полковник ЗСУ назвав сценарії масованих ударів по Україні
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує тероризувати Україну, спрямовуючи атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру. Для цього, за словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, ворог створював запаси ракет ще з літа.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко попередив про високу ймовірність ракетних ударів з боку Росії на Новий рік і найближчими днями.

Під час нічної атаки з 12 на 13 грудня РФ застосувала нову багатовекторну стратегію, використавши дальню й тактичну авіацію, а також різні типи крилатих і балістичних ракет і безпілотників. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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