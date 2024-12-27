РФ захопила Курахове в Донецькій області: в ISW розкрили деталі прориву окупантів

Українські військові зберігають присутність у районі Курахівської ТЕС.

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РФ просунулась у Кураховому / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Головні тези ISW:

Російські окупанти мають успіхи на фронті

Бійці ЗСУ тримаються поблизу Курахівської ТЕС

Яка ситуація на фронті

Аналітики ISW повідомили, що російським військам може бути складно швидко просунутися далі на захід від Курахового вздовж траси N15 Курахове-Покровське. Якщо Сили оборони України вирішать оборонятися на Курахівській ТЕС, тоді росіяни не зможуть обійти українські позиції на ТЕС біля Дачного або Улаклів з флангу.

Аналітики також зазначили, що російські військові блогери стверджують, що ЗСУ зберігають присутність у районі Курахівської ТЕС на захід від населеного пункту вздовж траси N15.

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"Російські війська можуть спробувати просунутися далі на захід вздовж траси N15 від Курахового, якщо вирішать провести лобову атаку через район Курахівської теплоелектростанції та якщо Сили оборони задіять достатню кількість живої сили і техніки для оборони в цьому районі", - йдеться у звіті ISW.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Також відомо, що російські війська можуть спробувати обійти ТЕС, просуваючись далі на південь від шосе полями на захід і північний захід від Дальнього в напрямку Улаклів.

В Інституті вивчення війни не виключають, що росіяни також можуть спробувати просунутися на південь від села Старі Терни (на північний захід від Курахового і на північно-західному березі Курахівського водосховища) до Дачного, щоб обійти українські позиції на ТЕС з флангу.

Яка ситуація у Кураховому / скріншот: deepstatemap

Російські війська також можуть спробувати просунутися на північ від Зеленівки (на південний захід від Курахового) в напрямку Улаклів. Це поставить під загрозу здатність Сил оборони забезпечувати позиції на теплоелектростанції й ускладнити можливий майбутній відхід українських військ зі станції та позицій на полях на південь від Дачного.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ втратили позиції під Кураховим. Військові повідомили, що на Курахівському напрямку зберігається висока активність противника. Зазначається, що у міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки перебувають штурмові групи РФ.

Стало відомо, що стане пріоритетом РФ після втрати Курахового. Нині українські військові успішно тримають оборону у районі Торецька та Часового Яру. Краматорський напрямок може стати пріоритетним для російських окупантів після захоплення Курахового.

Росіяни намагаються обійти Курахове. Полковник СБУ Роман Костенко розкрив, чи втримають ЗСУ важливе місто через наступ окупантів. У Росії є сили та резерви, але вони небезмежні. Ворог концентрується на якомусь окремому напрямку, тому що не може одночасно завдавати ударів на декількох напрямках.

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