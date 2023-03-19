"Зворотка" для окупантів: В'ятрович пояснив сценарій розвалу РФ зсередини

Гібридна війна може бути використана проти РФ, не виключив Володимир в'ятрович.

Володимир в'ятрович / УНІАН

Україна повинна шукати сили в Російській Федерації і підтримувати їх для того, щоб вони розхитували ситуацію в країні-агресорі зсередини, щоб певні події відбувалися і на російській території, заявив історик, народний депутат України, колишній глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Гібридна війна, яку було використано проти нас, так само може бути використана і проти Російської Федерації. Згадайте нещодавні події у Брянській області, коли російський легіон почав діяти – це нормальна "зворотка" з нашого боку", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Історик пояснив, що події, які окупанти активно підігрівали на окупованих територіях України, тепер можуть відбутися і на російській території.

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"Я категорично проти якихось серйозних політичних перемовин з росіянами та взяттям на себе якихось зобов’язань перед ними, окрім хіба що представників поневолених народів Росії. Але я думаю, що наші доблесні розвідники або хтось інший, хто може і хоче працювати на території Росії, цілком можуть користуватися росіянами у війні проти нинішнього російського режиму", - додав В'ятрович.

Нагадаємо, раніше в Telegram було опубліковано відео організації "Російський добровольчий корпус", члени якої взяли відповідальність за операцію в Брянській області на себе. Вони заявили, що прийшли в Брянську область, "щоб показати співвітчизникам, що Надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Пізніше представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Громадському" назвав інформацію про " бої " в Брянській області "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна".

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