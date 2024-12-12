Загострення в Запорізькій області: оголошено примусову евакуацію

Наразі поліцейські евакуювали 22 мешканці Малої Токмачки. Ще 7 осіб покинули село самостійно.

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Обов'язкова евакуація з Малої Токмачки / колаж: Главред, фото: vidbudova.zp.ua

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Через обстріли жителі Малої Токмачки наражаються на небезпеку

У Малій Токмачці залишаються проживати 16 осіб

Через посилення російських обстрілів на Оріхівському напрямку (Запорізька область) примусовій евакуації підлягає населення села Мала Токмачка Пологівського району. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області з посиланням на начальника відділу регіональної поліції Олександра Кривенка.

За його словами, село Мала Токмачка опинилося безпосередньо на лінії зіткнення. Через посилення обстрілів місцеві жителі наражаються на небезпеку, тому ухвалено рішення про їхню примусову евакуацію.

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"Наразі поліцейські евакуювали 22 жителі Малої Токмачки. Ще 7 осіб покинули село самостійно. При цьому, в селі залишаються проживати ще 16 осіб. З них 14 відмовляються від евакуації, з ними ведеться роз'яснювальна робота", - йдеться в повідомленні.

Також у низці населених пунктів Запорізької області (Гуляйполі, Степногірську, Новопавлівці, Преображенці та Єгорівці) примусовій евакуації підлягають діти. На даний час звідти вже евакуйовано 54 дитини разом з їхніми батьками.

За даними Відділу комунікації ГУ Нацполіції регіону, на сьогоднішній день на територіях Запорізької області, де тривають активні бойові дії, залишаються 8 884 місцеві жителі.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов заявив, що армія країни-агресора Росії запустила в Мережі фейкову інформацію про нібито взяття Курахового, що в Донецькій області. За його словами, наразі окупантам не вдалося захопити це місто, хоча загальна ситуація справді залишається важкою і ворог намагається обійти Курахове з флангів.

Командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Лютий" повідомив, що наразі важко спрогнозувати, чи зайде армія країни-агресора Росії до Покровська Донецької області.

Крім того, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що російські окупанти намагаються захопити Покровськ. Ворог окупував населені пункти поблизу і продовжує свій наступ із флангів. І вже стало відомо, що росіяни були помічені в околицях Покровська.

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Де знаходиться Мала Токмачка Мала Токмачка - село в Оріхівському районі Запорізької області України. Населення за даними 2024 року становило менше 100 осіб. Є адміністративним центром Малотокмачанської сільради, до якої не входять інші населені пункти. Село Мала Токмачка розташоване на лівому березі річки Конка, вище за течією на відстані 2,5 км розташоване село Новопокровка, нижче за течією на відстані 2 км розташоване місто Оріхів, на протилежному березі - село Преображенка.

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