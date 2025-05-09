"Обіцяю як офіцер - офіцеру": лист бійця діду-фронтовику, від якого з'являються сльози

Український комбриг написав емоційний лист своєму рідному діду, який воював з 1939-го року.

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Выйськовий написав листа своєму діду, який воював з 1939 року / фото: бригада "Хижак"

Що відомо:

Український військовий написав листа своєму діду-фронтовику

Дід військового захищав свою землю з 1939-го року

Український замкомбрига бригади "Хижак" на псевдо "Танцор" написав листа своєму рідному діду, який воював проти нацистів з 1939-го року. Текст листа оприлюднили на сторінці у Facebook бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції України.

"Танцор" звернувся до свого діда-фронтовика у День пам'яті та перемоги над нацизмом. Офіцер розповів, що його дід у свої часи пережив три поранення та був списаний по інвалідності у 1944-му році. Він також був офіцером.

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"Обіцяю як офіцер - офіцеру": текст листа діду

"Привіт, діду. У нас усе так само. Вони все так же лізуть — ми все так же огризаємось і даємо їм по зубах … Ти ж мене тоді, малого, беріг від спогадів. А тепер я й сам мовчатиму. І, як ти, колись просто підніму чарку "з нагоди", крадькома витиратиму сльози й казатиму дітям: хоч би ви ніколи не бачили війни… Тобі б сподобалась наша робота, діду. Ми перетворюємо (росіян - ред.) на фарш — красиво і якісно. Обіцяю як офіцер — офіцеру: ми вивеземо. Ми витягнемо. Ми переможемо", - написав військовий.

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