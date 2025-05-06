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"Мені так боляче": зупинилось серце легендарного військового "Француза"

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2025, 02:00оновлено 6 травня, 02:41
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Даніель Ковальчук з 2014-го року захищав Україну. Він пережив ракетну атаку, але серце не витримало у Києві.
Даниэль Ковальчук Француз
Зупинилось серце легендарного військового Даніеля "Француза" Ковальчука / Коллаж: Главред, фото: instagram/francuz8.0, instagram/anaastaaasiiaaaa

Що відомо:

  • Зупинилось серце українського військового "Француза"
  • Даніель Ковальчук служив в полку "Азов"
  • "Француз" створив власний підрозділ

Увечері 3 травня зупинилось серце українського військовослужбовця Даніеля Ковальчука з позивним "Француз". Йому було всього 29 років. Він служив у полку "Азов", після чого став одним із засновників підрозділу "Morana team" 47-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомляє видання Ґрунт.

Даніель Ковальчук був активним учасником фанатської трибуни "Динамо". Він приєднався до неї у 2012 році, а вже з початком АТО у 2014 році вступив до лав 3-ї роти 2-го батальйону полку "Азов". "Француз" брав участь у Широкінській операції.

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Згодом Даніель звільнився зі служби та став фахівцем у практичній стрільбі з пістолета. У 2019 році він розпочав проект Civil Safety Academy, навчивши сотні людей працювати зі зброєю. У 2020 році він відкрив великий тир на лівому березі Києва. Це був спільний проект з уже покійним воїном ЗСУ Максимом "Регбістом" Яловцовим, який загинув на фронті восени 2022 року.

24 лютого 2022 року, коли всі прокинулись від потужних вибухів та повідомлень про початок війни, "Француз" та "Регбіст" створили добровольчий підрозділ на базі тиру. Цей підрозділ брав активну участь в обороні Києва.

20 березня того ж року Даніель Ковальчук опинився в епіцентрі ракетного удару по столичному ТРЦ "Ретровіль". Він вижив, але отримав дуже важкі поранення.

"Француз" створив власний підрозділ

"Француз" пройшов реабілітацію і менш ніж за рік створив власний підрозділ "Morana team" 47-ї ОМБр. Цей підрозділ спеціалізувався на FPV-дронах. Оператори ефективно вражали ворожі цілі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Він пройшов штурми 2015-го, пережив ракету 2022-го, воював у 2023-2025 роках, оминув численні дрони та снаряди, а його серце перестало битися у Києві 3-го травня. Це стало ударом для всієї футбольної спільноти. Даніель був зразком професіонала, прикладом справжнього друга, виділявся своєю ідейністю та щирістю. ФК "Динамо" (Київ) висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава та пам’ять полеглому Герою", – йдеться у заяві клубу "Динамо".

'Мені так боляче': зупинилось серце легендарного військового 'Француза'
Даніель "Француз" Ковальчук / фото: instagram/ francuz8.0

Військовий з позивним "Кідур", який особисто знав "Француза", вважає його історичною особистістю.

"Світла, порядна і надійна людина, на жаль, пішла з життя. Нам дуже прикро і боляче! Співчуваємо рідним та близьким! Даніель Ковальчук "Француз" пройшов дуже насичений бойовий шлях у своєму житті, безліч жахливих ситуацій. Справжній Воїн з незламним духом! Приклад для молоді та дорослих. Історичне ім’я, історичний позивний!" — написав він.

'Мені так боляче': зупинилось серце легендарного військового 'Француза'
Даніель "Француз" Ковальчук / фото: instagram/ francuz8.0

Емоційний пост коханої "Француза"

Анастасія, кохана Даніеля, опублікувала емоційний пост на своїй сторінці в Instagram. Вона досі не може повірити у те, що її коханого "Дасі" вже нема, а душа розривається від болю.

"Дась, де ти зараз? Як ти? Я не можу навіть спитати… Я, рідні, близькі і Дася усі ці дні відчували щось, а потім все як страшний пазл склалось… Обірвалось життя того, хто горів тим, щоб не просто існувати, а зробити цей світ краще, хто постійно створював щось нове, обʼєднував людей та запалював серця - Civil Safety, CSA, Morana, Даня писав вірші, пісні, книгу, він так хотів жити і в той самий час, його переповнювало горе за полеглих товаришів, біль, що він вижив, а вони пішли…", - написала Анастасія.

'Мені так боляче': зупинилось серце легендарного військового 'Француза'
Даніель "Француз" Ковальчук з коханою / фото: instagram/anaastaaasiiaaaa

Жінка завжди вірила у те, що всі перешкоди вони обов'язково подолають. Анастасія та Даніель були щасливими разом, хоч було важко перебувати на відстані.

"Але ми тримались разом, знали, що є один в одного навіть на відстані. Але все не назавжди в цьому світі… Мені так боляче усвідомлювати це щоразу…З кожним пораненням Дані чи потрясінням у житті, ставалось так, що мені важливо було бути поруч з тими, хто поряд ... Даня навпаки усе своє життя своїм прикладом давав наснагу голосно заявляти про важливе, сміливо боротись, йдучи у страх. Він любив свою маму, сестру Анюту та брата Васю, він кохав мене, він все міг віддати за друзів та побратимів. Так багато вже зробив, однак, йому не вистачило часу на ті задумки, що починав вже реалізовувати…", - пише жінка.

Вона зазначила, що інформація про похорон "Француза" з'явиться у вівторок, 6 травня.

'Мені так боляче': зупинилось серце легендарного військового 'Француза'
Даніель "Француз" Ковальчук / фото: instagram/prekrasnyichelovek

Що говорив "Француз"

Даніель Ковальчук вірив, що ця війна обов'язково закінчиться, але нині саме вона формує новий світогляд на життя.

"Цей жах все ж колись закінчиться. Ті, хто його переживуть повернуться до минулого життя із відчуттям власного героїзму та справедливим бажанням бути шанованим в суспільстві. Війна – це місце, де все просто та все справжнє. Така атмосфера формує новий світогляд на людські якості та принципи життя, цей формат буденності змінює тебе, але, на жаль, не змінює тих, хто залишився за бортом головних подій", – писав "Француз" у своєму Instagram.

Загиблі українські захисники - останні новини

Як повідомляв Главред, на F-16 під час виконання бойового завдання загинув Павло Іванов. Йому було всього 26 років.

Редактор новин сайту TSN.ua, Дмитро Бєндіков, загинув 18 березня на передовій. Він служив у Третій окремій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Луганщині, звідки був родом.

Окрім цього, також повідомлялося, що на фронті загинув президент футбольного клубу. Життя героя обірвалося 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.

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