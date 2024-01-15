Росіяни скинули бомби на Нью-Йорк та поцілили у триповерхівку

Російські окупанти ввечері 15 січня завдали авіаударів по Нью-Йорку, що в Донецькій області. За попередніми даними, є троє поранених.
Як повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, у понеділок ввечері противник скинув на селище дві авіабомби й поцілив у триповерхівку.
У будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебуває, за попередньою інформацією, п'ятеро людей.
На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція - вирішують питання розбору завалів.
"Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше", - зазначив Філашкін.
Речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін розповів Суспільному Донбас, що рятувальники почали аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей, які перебувають під завалами будинку частково зруйнованого обстрілом РФ.
"Залучені дев'ять рятувальників та дві одиниці техніки. Через обстріл обвалився один поверх, попередньо шукають п'ятьох людей. Ще опитують сусідів щодо того, коли востаннє вони бачили людей, які перебувають під завалами. Також шукають їх номери телефонів тощо", - розповів Балдін.
За його словами, в будинку поряд почалась пожежа.
Ракетні удари РФ і ситуація на фронті
Цієї зими російські ракетні удари спрямовані не проти енергетичної інфраструктури України, а на об'єкти оборонно-промислового комплексу, попередили в ГУР.
Однак Росія не досягає тих цілей, які перед собою ставить. Крім того, зброя, яку використовують окупанти, зокрема "Кинджали", є дуже неточною, і цивільне населення страждає від неї найбільше, зауважили у розвідці.
При цьому окупанти все ще не відмовились від ідеї захопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. На думку експерта Романа Світана, РФ задумала створити довкола себе "буферну зону", однак ЗСУ готують удари у відповідь і можуть вже за кілька років подбати про сіру зону у 150 км у самій Росії.
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