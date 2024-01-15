УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни скинули бомби на Нью-Йорк та поцілили у триповерхівку

Яна Ставська
15 січня 2024, 22:16
Під завалами дому можуть перебувати п'ятеро людей.
Росіяни скинули бомби на Нью-Йорк та поцілили у триповерхівку
РФ продовжує вбивати цивільне населення України / Колаж Главреда. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Російські окупанти ввечері 15 січня завдали авіаударів по Нью-Йорку, що в Донецькій області. За попередніми даними, є троє поранених.

Як повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, у понеділок ввечері противник скинув на селище дві авіабомби й поцілив у триповерхівку.

У будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебуває, за попередньою інформацією, п'ятеро людей.

відео дня

На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція - вирішують питання розбору завалів.

"Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше", - зазначив Філашкін.

Речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін розповів Суспільному Донбас, що рятувальники почали аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей, які перебувають під завалами будинку частково зруйнованого обстрілом РФ.

"Залучені дев'ять рятувальників та дві одиниці техніки. Через обстріл обвалився один поверх, попередньо шукають п'ятьох людей. Ще опитують сусідів щодо того, коли востаннє вони бачили людей, які перебувають під завалами. Також шукають їх номери телефонів тощо", - розповів Балдін.

За його словами, в будинку поряд почалась пожежа.

Ракетні удари РФ і ситуація на фронті

Цієї зими російські ракетні удари спрямовані не проти енергетичної інфраструктури України, а на об'єкти оборонно-промислового комплексу, попередили в ГУР.

Однак Росія не досягає тих цілей, які перед собою ставить. Крім того, зброя, яку використовують окупанти, зокрема "Кинджали", є дуже неточною, і цивільне населення страждає від неї найбільше, зауважили у розвідці.

При цьому окупанти все ще не відмовились від ідеї захопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. На думку експерта Романа Світана, РФ задумала створити довкола себе "буферну зону", однак ЗСУ готують удари у відповідь і можуть вже за кілька років подбати про сіру зону у 150 км у самій Росії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні ЗСУ Нью-Йорк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

З центру зайнятості на війну: у Міноборони розповіли про нову ініціативу

З центру зайнятості на війну: у Міноборони розповіли про нову ініціативу

23:04 Україна
Росіяни скинули бомби на Нью-Йорк та поцілили у триповерхівку

Росіяни скинули бомби на Нью-Йорк та поцілили у триповерхівку

22:16 Україна
Великий пакет допомоги на період до 2028 року: Швейцарія заявила про підтримку України

Великий пакет допомоги на період до 2028 року: Швейцарія заявила про підтримку України

21:25 Політика
Всі головні новини

Популярне

Леонтьєв вперше за 4 роки вийшов на сцену - тремтячий співак потрапив на фото 18870

Леонтьєв вперше за 4 роки вийшов на сцену - тремтячий співак потрапив на фото

Гороскоп на завтра 16 січня 2024: Скорпіони - економте, Овнів підведе шлунок 15015

Гороскоп на завтра 16 січня 2024: Скорпіони - економте, Овнів підведе шлунок

Алла Ландар: «Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…» 14330

Алла Ландар: "Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…"

Чому в СРСР не робили балкони на першому поверсі: на це є цілих 3 причини 12092

Чому в СРСР не робили балкони на першому поверсі: на це є цілих 3 причини

Останні новини

23:04

З центру зайнятості на війну: у Міноборони розповіли про нову ініціативу

23:00

Тяжкохвора Тишкевич висловилася про майбутнє материнство: "У мене два виходи"

22:57

Польща проти продовження торговельних пільг для України: FT розкрило деталі

22:25

Алла Ландар: "Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…"Фото новости компании

22:16

Росіяни скинули бомби на Нью-Йорк та поцілили у триповерхівку

До виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман СвітанДо виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман Світан
21:25

Великий пакет допомоги на період до 2028 року: Швейцарія заявила про підтримку України

21:18

"Буферна зона на 150 км": Світан пояснив удари ЗСУ артилерією по Росії

21:06

Сергій Бубка закликає підтримати українських спортсменів на Олімпіаді-2024

21:03

Експерт з дитячого сну поділився простим способом для укладання новонароджених

Реклама
20:31

Галкіну в Еміратах влупили штраф в 1 млн грн за солоні антиросійські жарти

20:19

Один знищили, залишилося чотири: А-50 наводив ракети й шпигував за ЗСУ – експерт

20:17

"Буде гаряча фаза війни": Данілов закликав Захід прискорити підготовку

19:52

Порошенко купив за донати українців облігацій на 156 млн під 30% власного прибутку - експерт

19:44

100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп

19:15

Місячний календар на 16 січня: які можливості чекають у цей день

19:06

Taurus можуть зруйнувати Кримський міст: у Бундестазі вимагають передати Києву ракети

18:57

"Вибухнув": Буданов відповів, як втрата РФ А-50 та Іл-22 вплине на фронт

18:40

РФ хоче відбити позиції на півдні: Cирський розповів про успішні контратаки ЗСУ

18:39

Віталій Портников. Росія втрачає літакиВідеоблоги

18:39

В Україні зміниться погода і налетить шторм: яка небезпека чекає на українців

Реклама
18:36

Лише люди з високим IQ знайдуть помилку на картинці: надзвичайно складна загадка

18:21

Як вибити російські установки С-300?Погляд

18:00

Для одних - панацея, для інших - заборонений плід: чим корисна квашена капуста

17:59

РФ "викололи очі": збитий А-50 наводив ракети на цілі в Україні – Сили оборони

17:59

350 "Шахедів": військова розвідка розкрила виробництво дронів у Росії

17:35

Новий наступ відразу на 5 напрямках: полковник ЗСУ попередив про плани окупантів

17:32

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів

17:31

Повернувся в Україну і став на її захист: на фронті загинув воїн з Чернігівщини

17:25

"2 жирні цілі за один раз": в Повітряних силах розказали важливі подробиці збиття літаків

17:20

Окупанти накопичують великі резерви у Донецьку: готуються до нового наступу на Авдіївку

17:10

Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan Navara

16:46

Стотисячний кулак для захоплення міста-мільйонника: Світан про загрозу нового штурму РФВідео

16:45

У Польщі закликають готуватися до нової хвилі біженців з України

16:27

Потрібен тільки контейнер: простий лайфхак вбереже від почорніння бананів до 15 днів

16:26

Зверніть увагу перед приготуванням: чому яєчні жовтки мають різний колір

16:18

Почнеться смуга з бідами: що не можна брати в руки 16 січня

16:14

Нова війна вже через 5 років: Британія відправляє 20 тисяч солдатів до Європи

15:57

"Принижує мене, як людину": Мурат Налчаджиоглу висловився про розлучення з Реус

15:52

А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені: ЗМІ розкрили деталі

15:43

"НАТО готується до війни з Росією": в Альянсі зробили заяву про статтю Bild

Реклама
15:39

Чому не можна носити телефон у кишені: лікар Юрій Габорець дав несподівану відповідьВідео

15:11

Знищення літаків РФ над Азовським морем: з'явилися перші фото підбитого Іл-22

15:07

Зеленський прилетів у Швейцарію: президент розкрив плани поїздки

14:57

Лукашенко відправив до Росії своїх військових: чим окупанти "навчать" білорусів

14:55

Посилять наступ на п'яти напрямках: експерт розкрив план Кремля перед виборами ПутінаВідео

14:50

"Дістали на межі": ЗСУ могли збити А-50 над Азовом "блукаючим ЗРК" – експерт

14:48

Велика ціль: що сталося з літаком А-50, який знищили ЗСУ, і скільки "тарілок" ще залишилось

14:06

Можуть почати штурм 2 міст: полковник ЗСУ назвав напрямок нового наступу Росії

13:49

Харчишин у "ЖВЛ Представляє" відверто розповів про сина-військового та втрату домуВідео

13:40

На телеканалі 2+2 – прем’єра документального проєкту про Дениса Монастирського

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти