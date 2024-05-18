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"Треба 130 винищувачів": Україна має лише 25% необхідного для захисту неба – Зеленський

Альона Вороніна
18 травня 2024, 13:09
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Нашій державі потрібно мати приблизно 120-130 винищувачів, щоб досягнути паритету з країною-агресоркою Росією.
Самолет F-16, Владимир Зеленский
Україна має лише 25% необхідного для захисту неба, зазначив Зеленський/ колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна має тільки близько 25 відсотків від того, що їй необхідно для захисту з погляду протиповітряної оборони.

Для того, щоб мати паритет з країною-агресоркою Росією, потрібно мати приблизно 120-130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP.

ЗМІ зазначає, що український президент "дуже критично" поставився до того, що США та інші країни встановили обмеження на завдання ударів по території Росії західною зброєю.

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"Вони можуть стріляти зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, за допомогою західної зброї", – зазначив Зеленський.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

'Треба 130 винищувачів': Україна має лише 25% необхідного для захисту неба – Зеленський
Що відомо про літаки F-16/ Інфографіка: Главред

Заборона США бити її зброєю по території РФ – що відомо

Відомо, що США не дозволяють Україні бити своєю зброєю по території країни-агресорки РФ.

Раніше повідомлялося, що у США прокоментували удари ЗСУ по Росії – Блінкен зробив неоднозначну ремарку. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США надаватимуть Україні усю необхідну зброю для її перемоги у війні з агресором, але до ударів по РФ "не заохочують".

У Пентагоні відповіли, чи може Україна бити по РФ американською зброєю. Речниця Пентагону Сабріна Сінгх нагадала позицію США і зазначила, що Україна може застосовувати американську зброю лише в межах своєї території, а не для ударів по території країни-агресора РФ.

Також повідомлялося, що Україна хоче бити американською зброєю по РФ і попросила дозволу у США. Якщо США погодяться на такі зміни, то це буде вказувати, що відбулися серйозні зміни у політиці адміністрації американського президента. Запит України, який вона зробила минулого тижня, ще розглядається.

В Інституті вивчення війни (ISW) наголосили, що заборона США бити по території Росії західною зброєю серйозно підриває обороноздатність України, зокрема її здатність захищатися від наступальних операцій російських окупантів на півночі Харківської області.

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