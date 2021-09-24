Ножі, снайперський приціл і наручники: на кордоні з Росією затримали жінку з "рюкзаком сина"

Жінка стверджує, що небезпечні предмети їй не належать / пресслужба МВС

Співробітники Держприкордонслужби України на КПП Мілове під час прикордонного огляду виявили в автомобілі жінки рюкзак зі снайперським прицілом, мисливськими ножами і наручниками. Жінка намагалася виїхати на територію Росії. Вона сказала, що нічого не знала про вміст рюкзака, який належить її синові.

Як повідомляє пресслужба МВС, українські прикордонники на контрольно-пропускному пункті Мілове у Луганській області в середу, 22 вересня, зупинили транспортний засіб, який прямував на територію РФ. У салоні автомобіля знаходилися водій і жінка з російським громадянством.

Співробітники ДПС провели огляд машини марки Opel, внаслідок чого виявили рюкзак, де знаходилися небезпечні предмети:

Універсальний нічний снайперський приціл

Бікфордів шнур, який використовується в якості запалу для вибухівки

3 мисливських ножа

Металеві наручники Небезпечні предмети, які було знайдено в рюкзаку

/ Пресслужба МВС

Також була знайдена кобура до ПМ (пістолет Макарова) і 1 патрон калібру 6,72 міліметра. Жінка, у якої були знайдені речі, сказала, що рюкзак не її, а сина. За її словами, про зміст сумки їй нічого не було відомо, тому що забирала всі речі, які були.

Небезпечні предмети, які було знайдено в рюкзаку / пресслужба МВС

У МДВ підкреслили, що небезпечні предмети за підсумком були вилучені. Відкрито кримінальну справу за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю. Санкція статті може передбачати у тому числі штраф або позбавлення волі строком до 3 років.

Нагадаємо, раніше прикордонники у Львівської області на КПП Краковець у салоні автотранспортного засобу Volkswagen Passat знайшли схованки з медичним препаратом, у складі якого міститься психоактивна речовина. Підкреслюється, що 16 блістерів препарату перебували в жіночій панчосі.