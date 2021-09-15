Під Львовом прикордонники виявили в жіночих панчохах небезпечну психоактивну речовину

Чоловік хотів провезти понад 2,5 тисяч таблеток з псевдоефедрином / ДПСУ

У Львівській області на пункті пропуску Краковець українські прикордонники спільно зі співробітниками Державної митної служби України виявили в салоні автомобіля Volkswagen Passat схованки з медичним препаратом, який містить психоактивну речовину.

Як повідомляє пресслужба ДПСУ, під час огляду автомобіля, за кермом якого перебував 39-річний громадянин України, була виявлена жіноча панчоха з 16 блістерами препарату Acatar Acti-Tabs.

"Подальше поглиблення в конструктивні особливості авто дозволило правоохоронцям відшукати ще 194 блістери цього препарату, які зловмисник, ретельно упакувавши в панчохи, сховав під килимком переднього пасажирського сидіння, в дверях авто, в ніші під кермом, в повітряному каналі системи кондиціонування", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 39-річний чоловік намагався провезти через кордон понад 2,5 тисяч таблеток з псевдоефедрином.

Всього було виявлено 210 блістерів, тобто 2520 таблеток.

Реклама

Читайте такжеНа кордоні з Румунією знайшли застреленим 24-річного прикордонника

Довідка: Псевдоефедрин - природний алкалоїд, який може застосовуватися як лікарський засіб, який має психоактивну наркотичну дію, і може стимулювати центральну нервову систему, у зв'язку з чим протипоказань для застосування спортсменам як допінг.

Зазначимо, у 2019 році в Україні під заборону потрапили всі серії польського препарату Acatar acti-tabs, який застосовують у випадках алергічного риніту і набряку слизової оболонки носа.