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Новий пакет допомоги на 1 млрд доларів: що отримає Україна

15 червня 2022, 21:27

Військова допомога включає додаткову артилерію і передові ракетні системи.

військова допомога
Військова допомога / twitter.com/DeptofDefense

15 червня президент США Джо Байден оголосив про виділення додаткової військової допомоги Україні.

Як заявив Міністр оборони США Ллойд Остін, новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії і передових ракетних систем.

За його словами, Україна отримає:

  • 18 одиниць 155-мм гаубиць;
  • 36 тисяч 155-мм снарядів;
  • 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
  • додаткові снаряди до HIMARS;
  • 4 автомобілі для ремонту техніки;
  • дві системи берегової охорони з ракетами Harpoon;
  • тисячі захищених радіостанцій;
  • тисячі оптичних пристроїв, в тому числі і нічного бачення.

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Поставки зброї Україні в рамках ленд-лізу

Президент Володимир Зеленський 7 червня сказав, що ЗСУ поки не можуть перейти до контрнаступальної військової операції. В українських військ недостатньо зброї. Російські окупаційні підрозділи мають перевагу в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 8 червня заявив, що Київ вже почав отримувати зброю за програмою ленд-лізу. За його словами, Норвезькі гаубиці м-109 вже задіяні в боях. Решта поставок зброї очікуються на початку липня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що у Росії тотальна перевага в артилерії на Донбасі. Дипломат закликав Захід посилити поставки озброєнь Києву. Глава МЗС України підкреслив, що без посилення військової допомоги ЗСУ буде складно протистояти наступу російських військ, не кажучи вже про перехід в контрнаступ.

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