Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 'Шахедів' і балістику, деталі

Монітори наполягають забезпечити себе резервними засобами живлення та зробити запаси води.

Українців попередили про нову атаку РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот карти map.ukrainealarm.com

Коротко:

Моніторингові групи попереджають про ймовірну атаку близько 700 "Шахедів" цього вечора/ночі

До Воронезької області (аеродром "Балтимор") доставили балістичні ракети "Іскандер-М" або "КН-23"

В Україні цього вечора та вночі може відбутися масована атака дронів-камікадзе. За попередніми даними моніторингових груп, російські війська можуть запустити близько 700 "Шахедів" по різних регіонах країни.

Крім того, спостерігається підвищена небезпека застосування балістичних ракет, особливо для північних областей і Києва. У Воронезьку область, за інформацією спостерігачів, доставили ракети типу "Іскандер-М" або "КН-23".

Також зафіксовано посадку військово-транспортного літака Іл-76МД на аеродром "Балтимор" у Воронежі, що може свідчити про підготовку до подальших дій.

ІЛ-76/ Інфографіка: Главред

Росія навчається, але виробництво дронів падає - пояснення експерта

Військовий аналітик Олег Жданов зазначає, що російська армія продовжує вдосконалювати свою тактику ударів по українських цілях, і це становить небезпеку для нашої країни.

"Це говорить про те, що вони навчаються, вони ростуть у плануванні та організації бойових дій. А от стосовно можливостей, тут уже виникають певні запитання, тому що на сьогоднішній день у РФ їх не так багато. Ми отримуємо все більше й більше повідомлень, що стан російської економіки не такий уже потужний, як його "малюють" самі росіяни", — пояснив експерт.

Жданов додав, що якщо раніше росіяни могли виготовляти до 200–230 дронів на добу, то зараз їхня спроможність знизилася до приблизно 100–150 одиниць.

Обстріли України - останні новини

Главред писав, що у ніч на 3 жовтня Росія здійснила масовану повітряну атаку на територію України, застосовуючи безпілотники та ракети. Під ударом опинилися об’єкти енергетики та цивільна інфраструктура у таких містах, як Полтава, Одеса, Дніпро, а також на Харківщині.

Цього ж дня, 3 жовтня, Росія завдала наймасштабнішого удару по українській газовидобувній інфраструктурі за весь час повномасштабного вторгнення. Загалом було випущено 35 ракет, включно з балістичними, та 60 ударних дронів.

Також російські війська атакували залізничний вокзал та поїзди в місті Шостка на Сумщині. Внаслідок цього удару постраждали пасажири, а також працівники "Укрзалізниці". Під час обстрілу загорівся один із вагонів, а в місті зникло електропостачання. Президент Зеленський вже засудив цю атаку як терористичний акт і закликав міжнародну спільноту до рішучих кроків проти Російської Федерації.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

