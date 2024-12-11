Мобілізація з 18 років: Стефанішина відповіла, чи порушувалося це питання в ЄС

ЄС може відіграти велику роль у тренуванні українських військових.

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Зниження мобілізаційного віку в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

В ЄС порушували питання щодо зниження мобілізаційного віку в Україні

Україна має очевидні відповіді на питання щодо мобілізації

Питання мобілізаційного віку в Україні порушували під час зустрічей із топпосадовцями ЄС. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі для Радіо Свобода.

Стефанішина відзначила, що це питання ставилося з точки зору того, що воно є в публічному дискурсі.

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"Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування й оснащення українських бригад", – сказала Стефанішина.

Вона підкреслила, що в умовах відсутності цього планування з боку союзників "не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні".

Як відомо, віцепрем’єрка з євроінтеграції мала цю дискусію, зокрема, з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

Також урядовиця акцентувала, що ЄС може відіграти велику роль у тренуванні українських військових.

Зниження мобілізаційного віку в Україні - останні новини

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомляв, якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих.

При цьому головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов заявив, що в Україні достатньо людей, щоб проводити мобілізацію, яка на сьогодні передбачена законодавством, і не зменшувати мобілізаційний вік. Зокрема, на його думку, є чимало спортсменів, працівників поліції та інших категорій населення, які могли б поповнити Збройні сили.

Як писав Главред з посиланням на The Telegraph, президент України Володимир Зеленський відмовився знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років, що негативно позначилося на відносинах із главою Білого дому Джо Байденом.

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Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

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