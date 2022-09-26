"Ніби пройшли концтабір": звільнений з полону "Хімік" розповів про стан побратимів

У якому стані звільнені з полону українці / Коллаж фото СБУ, Давид "Хімік" Касаткін

Український військовий Давид "Хімік" Касаткін, який захищав Маріуполь, розповів, у якому стані перебувають його побратими, які повернулись з російського полону. Він сам був шокований, коли побачив, якими вони стали. Про це він розповів у розмові з блогером Ігорем Лаченковим.

Він стверджує, що сам перебував у порівняно нормальних умовах, його годували. А його побратими виглядають так, ніби пройшли концтабір.

"Коли побачив хлопців, у мене почали сльози навертатися. Вони були такі худі, ніби пройшли концтабір", - сказав Касаткін.

"Хімік" зізнався, що навіть не знав, що його везуть на обмін. Він думав, що їх відправлять на схід Росії.

"Прилетіли. Відкриваються двері, ми чуємо русаки розмовляють. Думаю, все, десь у Росії, Сибірі", – додав він.

Спершу українські військові прибули до Москви, де літаки сіла на підзаправку, а потім прилетіли до Гомеля. Лише тоді захисники зрозуміли, що їх везуть на обмін полоненими.

Про те, що "Хімік" живий, не знали навіть його побратими. Вони були приємно здивовані, коли почули його прізвище під час зачитування зі списку на обмін.

Обмін полоненими між Росією та Україною

Увечері 21 вересня Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Всього додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук "Пташка".

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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