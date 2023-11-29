"Під "парасолькою" броні": експерт знайшов рішення проблеми нестачі людей на фронті

Ротація тилових підрозділів дозволить Україні збільшити кількість бійців на фронті.

https://glavred.net/ukraine/pod-zontikom-broni-ekspert-nashel-reshenie-problemy-nehvatki-lyudey-na-fronte-10520869.html Посилання скопійоване

Як вирішити проблему нестачі людей для бойових дій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Для того, щоб вирішити проблему недостатньої участі у бойових діях тилових підрозділів необхідна ротація. Вона дозволила б залучити до ведення бойових дій ці підрозділи та інші частини Сил оборони, які до цього були віддалені від бойових дій. Про це розповів в ефірі "Еспресо" Владислав Селезньов, військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ.

"Варіанти розв'язання цієї проблеми є суто організаційними рішеннями. Річ у тім, що кількісний склад українських Сил оборони дорівнює 1 млн 300 тис. осіб. Чи всі вони залучені безпосередньо в рамках відбиття ворожої агресії? Відповідь — ні, це очевидно", - зазначив Селезньов.

Селезньов підкреслив, що це також може стосуватися посадових осіб та чиновників, яких можуть залучити після необхідної допідготовки до оборонних або наступальних дій.

відео дня

"І тут, як то кажуть, неоране поле — знайти серед тих посадових осіб, чиновників та інших можновладців тих, які нині перебувають під "парасолькою" броні, ті самі ресурси — навчені, підготовлені, фахові, зрілі, щоб їх після відповідної допідготовки залучати до ведення оборонних чи наступальних дій. Мені здається, що це про справедливість", — наголосив колишній речник Генштабу ЗСУ.

За словами експерта, російські війська сконцентрували півмільйона російських військових. Натомість Україна має майже втричі більше військовослужбовців.

"Неоране поле", як висловився експерт, полягає у залученні фахових кадрів, які зараз знаходяться поза основною лінією бойових дій, до оборонних чи наступальних операцій. Це, на його думку, правильне рішення з точки зору справедливості та використання вже наявних ресурсів з метою підвищення ефективності ведення бойових дій.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Данілов розповів про наміри зробити мобілізацію більш гнучкою, дозволяючи вступати до армії на конкретні спеціальності. Україна планує змінити свою мобілізаційну політику з метою збереження боєздатності.

Також Володимир Зеленський, анонсував, що новий план мобілізації буде готовий та оприлюднений незабаром. Він підкреслив необхідність нових рішень у сфері мобілізації для країни.

Крім цього, Україна планує переглянути свій підхід до мобілізації у Збройних силах, сказав Сергій Лещенко, радник глави Офісу президента. Військовим підрозділам, що беруть участь у бойових діях, критично не вистачає персоналу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.