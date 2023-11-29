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"Під "парасолькою" броні": експерт знайшов рішення проблеми нестачі людей на фронті

Руслана Заклінська
29 листопада 2023, 18:35
Ротація тилових підрозділів дозволить Україні збільшити кількість бійців на фронті.
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Як вирішити проблему нестачі людей для бойових дій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Для того, щоб вирішити проблему недостатньої участі у бойових діях тилових підрозділів необхідна ротація. Вона дозволила б залучити до ведення бойових дій ці підрозділи та інші частини Сил оборони, які до цього були віддалені від бойових дій. Про це розповів в ефірі "Еспресо" Владислав Селезньов, військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ.

"Варіанти розв'язання цієї проблеми є суто організаційними рішеннями. Річ у тім, що кількісний склад українських Сил оборони дорівнює 1 млн 300 тис. осіб. Чи всі вони залучені безпосередньо в рамках відбиття ворожої агресії? Відповідь — ні, це очевидно", - зазначив Селезньов.

Селезньов підкреслив, що це також може стосуватися посадових осіб та чиновників, яких можуть залучити після необхідної допідготовки до оборонних або наступальних дій.

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"І тут, як то кажуть, неоране поле — знайти серед тих посадових осіб, чиновників та інших можновладців тих, які нині перебувають під "парасолькою" броні, ті самі ресурси — навчені, підготовлені, фахові, зрілі, щоб їх після відповідної допідготовки залучати до ведення оборонних чи наступальних дій. Мені здається, що це про справедливість", — наголосив колишній речник Генштабу ЗСУ.

За словами експерта, російські війська сконцентрували півмільйона російських військових. Натомість Україна має майже втричі більше військовослужбовців.

"Неоране поле", як висловився експерт, полягає у залученні фахових кадрів, які зараз знаходяться поза основною лінією бойових дій, до оборонних чи наступальних операцій. Це, на його думку, правильне рішення з точки зору справедливості та використання вже наявних ресурсів з метою підвищення ефективності ведення бойових дій.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Данілов розповів про наміри зробити мобілізацію більш гнучкою, дозволяючи вступати до армії на конкретні спеціальності. Україна планує змінити свою мобілізаційну політику з метою збереження боєздатності.

Також Володимир Зеленський, анонсував, що новий план мобілізації буде готовий та оприлюднений незабаром. Він підкреслив необхідність нових рішень у сфері мобілізації для країни.

Крім цього, Україна планує переглянути свій підхід до мобілізації у Збройних силах, сказав Сергій Лещенко, радник глави Офісу президента. Військовим підрозділам, що беруть участь у бойових діях, критично не вистачає персоналу.

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мобілізація війна в Україні ЗСУ Владислав Селезньов
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