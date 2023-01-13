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Встановили нові С-300: окупанти створюють базу під Гомелем

13 січня 2023, 00:51
Російські окупанти займаються облаштування аеродрому "Зябровка".
аэропорт Зябровка
Російські окупанти займаються облаштування аеродрому "Зябровка" / Вікіпедія

Російські окупанти облаштовують аеродром під Гомелем. Вони використовуватимуть його для бойових завдань. Про це заявило Дзеркало тижня, посилаючись на супутникові знімки.

На території аеропорту "Зябровка" росіяни встановили нові комплекси С-300. Слід зазначити, що минулого місяця їх там не було.

Також окупанти зробили дві штучні височини та насип для радарів раннього попередження або управління військовими діями.

"Свіжі сліди шин і інженерна техніка свідчать про продовження будівництва військової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

  • Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем
    Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем Дзеркало тижня
  • Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем
    Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем Дзеркало тижня
  • Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем
    Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем Дзеркало тижня
  • Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем
    Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем Дзеркало тижня
  • Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем
    Аеропорт "Зябрівка" під Гомелем Дзеркало тижня

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У Мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

29 грудня вранці Telegram-канал Mash повідомив, що в Саратовській області РФ прогриміли нові вибухи в районі військової авіабази Енгельс.

"Жителі Енгельса повідомляють про вибухи в районі аеродрому. Чути, повітряна тривога. Імовірно, спрацювали системи ППО", - йдеться в повідомленні.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії
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