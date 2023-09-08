"Йому постійно сниться Зеленський": Подоляк розповів, як Путін втрачає здоровий глузд

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російський диктатор не є людиною, яка живе в нашому з вами світі.

https://glavred.net/world/emu-postoyanno-snitsya-zelenskiy-podolyak-rasskazal-kak-putin-teryaet-zdravyy-smysl-10499185.html Посилання скопійоване

Подоляк розповів, як Путін втрачає здоровий глузд / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот із відео

Глава кремлівського режиму Володимир Путін має психоемоційний стійкий розлад особистості. Саме тому він може нести всіляку маячню. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що Путін, по-перше, перебуває у такому психоемоційному стані, що йому постійно сниться Зеленський. І це має вигляд як "Кошмар на вулиці В'язів", пам’ятаєте, Веса Крейвена фільм. І, я думаю, що рано чи пізно Путін уві сні отримає все, що він має отримати. На жаль, ця війна має закінчитись саме конкретним вироком для Путіна... Я маю на увазі, що немає жодного іншого фіналу в цій війні, окрім юридичного переслідування Путіна", - сказав Подоляк.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російський диктатор не є людиною, яка живе в нашому з вами світі. Подоляк наголосив, що це ірраціональна, аффективна людина з психоемоційним стійким розладом особистості.

відео дня

"Безумовно, він буде нести будь-яку маячню. Цю маячню не треба аналізувати. Вона не має жодних наслідків, окрім одного. Вона має показати всім іншим, окрім України, що треба пришвидшити фінал цієї війни, який є тільки одним – Росія в такому вигляді має програти", - резюмував він.

Що відомо про хвороби Путіна

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.