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"Тисячу Зеленського" отримають не всі: коли прийдуть кошти і як їх витратити

Юрій Берендій
13 листопада 2024, 12:24
594
"Тисячу Зеленського" зможуть отримати всі категорії громадян, зокрема й діти, як і перебувають в Україні і мають картку "Національний кешбек".
'Тисячу Зеленського' отримають не всі: коли прийдуть кошти і як їх витратити
"Тисячу Зеленського" отримають не всі - коли прийдуть кошти / Колаж Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Звідки уряд візьме гроші на виплати "тисячі Зеленського"
  • Як отримати тисячу гривень від держави
  • На що можна витратити "тисячу Зеленського"

Українська програма державної допомоги, ініційована президентом Володимиром Зеленським, надає можливість отримати 1 тисячу гривень всім громадянам, які перебувають на териіторї України. Цей бонус передбачений для підтримки громадян та спрямований на стимулювання економіки. Главред з'ясував, як отримати "тисячу Зеленського" та коли прийде на карту одна тисяча від держави.

Звідки гроші на тисячу для українців

Для виплат по 1 000 гривень кожному українцю з 1 грудня, як анонсував президент Володимир Зеленський, планують використати залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які не були витрачені Міністерством економіки у 2024 році. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв’ю українському Forbes.

Вона зазначила, що на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн невикористаних коштів у спецфонд держбюджету для програм підтримки бізнесу від Мінекономіки. З цієї суми залишилося 9,3 млрд грн, і саме ці кошти будуть спрямовані на виплату "тисячі від Зеленського" до кінця року.

Як оформити 1 тисячу гривень від держави

Щоб отримати 1 тисячу гривень від держави, необхідно виконати кілька простих кроків. Ось покрокова інструкція:

  • Встановіть програму "Дія". Для оформлення виплати вам знадобиться державний застосунок "Дія". Завантажте його з App Store або Google Play та зареєструйтеся, якщо ще не маєте акаунта.
  • Оновіть паспортні дані в додатку. У "Дії" потрібно мати підтверджену ідентифікацію. Якщо ви вже користуєтесь застосунком, переконайтеся, що ваші дані актуальні.
  • Оформіть заявку на отримання виплати. У застосунку "Дія" протягом грудня січня та лютого буде спеціальний розділ, де ви зможете оформити запит на виплату 1 тисячі гривень.
  • Очікуйте нарахування коштів на вказану банківську карту. У разі успішної заявки гроші надійдуть на карту "Національного кешбеку".

Як оформити карту "Національний кешбек" – інструкція

Карта "Національний кешбек" дозволяє зручно зберігати та використовувати отримані державні виплати. Ось як її оформити:

  • Обрання банку. Для оформлення карти можна звернутися до будь-якого банку, який підтримує програму "Національний кешбек".
  • Заповніть заявку на карту. У відділенні банку або через онлайн-сервіси (вебсайт, мобільний додаток) ви зможете оформити карту. Для цього вам знадобляться паспортні дані та ідентифікаційний код.
  • Підтвердження через "Дію". Деякі банки дозволяють швидко підтвердити особу через "Дію". Перевірте, чи доступна ця функція у вашому банку.
  • Активація карти. Відкрийте мобільний застосунок "Дія", перейдіть до розділу "Сервіси", оберіть послугу "Національний кешбек" та введіть номер створеної картки.

Дивіться відеоінструкцію про те, як оформити картку "національний кешбек":

Після активації карти ви зможете отримувати кешбек за державною програмою підтримки українських виробників, у межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів.

Хто отримає тисячу від Зеленського

Усі українці, включно з дорослими та дітьми, отримають по 1 000 грн через програму "єПідтримка". Таким чином, родина з п’яти осіб матиме додатково 5 000 грн. Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг.

Хто не отримає тисячу гривень від Зеленського - якщо людина перебуває за кордоном, чи можна отримати "тисячу Зеленського"

Не всі українці зможуть отримати обіцяну президентом Зеленським фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень. Як повідомляє РБК-Україна у статті "Тисяча Зеленського: хто отримає допомогу від держави і що не так з цією ідеєю", українські біженці, які перебувають за кордоном, не матимуть права на цю виплату.

Згідно з інформацією ЗМІ, виплата коштів буде здійснюватися лише після підтвердження місця перебування претендента, тому ті, хто зараз проживає за кордоном як біженці, не зможуть отримати допомогу.

Як оформити "тисячу Зеленського" на дитину

Затверджена урядом програма виплат у розмірі 1 тисячі гривень охоплює як дорослих, так і дітей в Україні, а заявки подаватимуться через застосунок "Дія". Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Важливо, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини", - зазначив прем'єр.

Він зазначив, що подати заявку на виплату можна буде стандартно через "Дію", а кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

На що можна витратити тисячу гривень від держави

Заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону пояснив, що кошти з програми "Національний кешбек" можна буде використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, транспорт, мобільний зв’язок та українські книги. Оскільки кошти будуть зараховані на картку "Національний кешбек", ймовірно, їх можна витрачати на ті ж категорії, що й звичайний кешбек.

Уряд сподівається, що такі виплати стимулюватимуть економіку.

"Це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес. Це гроші марковані. Є визначене коло, куди їх можна спрямувати. Але також їх можна задонатити на ЗСУ", – наголосив Соболев.

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Що таке "тисяча Зеленського"

"Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.

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