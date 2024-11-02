'Тисячу Зеленського' можна витратити на ліки, але є одне 'але': пояснення

До програми "Національний кешбек" вже приєдналися понад 50 фармацевтичних виробників і близько 250 продавців ліків та медичних виробів, сказала Юлія Свириденко.

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"Тисячу Зеленського" можна буде витратити на ліки, однак є суттєвий нюанс / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/Yulia Svyrydenko

Головне із заяви:

Тисячу гривень можна буде використати на придбання ліків та медичних виробів виключно українськго виробництва

До програми уже приєдналися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 постачальників ліків і медичних виробів

Українці зможуть використати кошти, нараховані в рамках програми зимової "єПідтримки", для придбання ліків та медичних виробів. Однак ці товари повинні були виключно українського виробництва. Про це повідомила перша віце-прем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками фармацевтичних мереж і виробників ліків, інформує Урядовий портал.

Свириденко зазначила, що тисячу гривень зарахують українцям на картки "Національного кешбеку", що значно спростить процес, оскільки система вже готова і пройшла всі необхідні тестування. Вона підкреслила, що люди вже отримали перші виплати кешбеку і почали їх використовувати.

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"Наразі кошти за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва", - додала міністр.

За її словами, до програми "Національний кешбек" вже приєдналися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 постачальників ліків і медичних виробів. Можливість витратити кошти на медикаменти не лише підтримає громадян, але й допоможе українським фармвиробникам.

Свириденко також нагадала, що в рамках попередньої програми "єПідтримка" та програми допомоги у розмірі 6500 грн, які діяли у 2021-2022 роках, українці витратили понад 500 млн грн на медикаменти. Чиновниця наголосила, що особливу увагу нададуть тому, щоб кошти "єПідтримки" змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику.

Хто така Юлія Свириденко? Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

Тисяча від Зеленського - що відомо

Нагадаємо, 25 жовтня президент України оголосив про запуск нової програми підтримки, згідно з якою кожен громадянин зможе отримати 1000 гривень. Ці кошти надійдуть на рахунки вже з 1 грудня.

Кожен громадянин отримає 1000 гривень на карту "Національного кешбеку". Використати ці кошти можна буде протягом грудня, січня та лютого для оплати комунальних послуг, медикаментів, проїзду, мобільного зв'язку, книг та інших послуг.

Як повідомляв Главред, зазначена допомога не буде доступною для українців, які перебувають за межами країни.

Проте прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що програма охоплює дітей — один з батьків може замовити виплату на рахунок для кожної дитини.

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