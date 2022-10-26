"Не зустрічав такого рівня цинізму": Пономарьов прокоментував конспірологічну теорію про постачання зброї Україні

Ілля Пономарьов пояснив, чому поставки зброї Україні відбуваються не так швидко, як хотілося б / Фото УНІАН

Російський опозиційний політик, який в 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді прокоментував поставки зброї Україні від західних партнерів. Зокрема, він пояснив, чому зброя надходить не так швидко, як хотілося б.

За його словами, затримки в основному мають бюрократичний характер, а не політичний.

"Адже, по-перше, Захід до війни не готувався. Ті види озброєнь, які нам на даний момент поставляються і які є найефективнішими на полі бою, просто відсутні у західних країн у великих кількостях", - сказав Пономарьов.

Політик пояснив, що зараз головне завдання – допомогти Україні, тому що наша країна захищає захід від прийдешнього вторгнення.

"Але будь-який генерал думає ще й про те, що, якщо раптом Україна програє, то чим потім воювати їм. Це все дуже сильно гальмує процес", - сказав він.

Як приклад Пономарьов навів американські РСЗВ HIMARS. Для США це не типове озброєння, тому його немає у великій кількості.

"Жодна армія не згодна розлучитися з більшою частиною якогось типу озброєнь, які у неї на даний момент є. Я знаю, що європейці розміщують на порядок більші військові замовлення на своїх заводах з виробництва нових озброєнь. Американці роблять рівно те ж саме", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи можливо, що Захід дає рівно стільки зброї, скільки потрібно, щоб Україна одразу не зазнала поразки, і не дають достатньо, щоб вона занадто швидко не почала перемагати, Пономарьов відповів так: "У багатьох складається таке враження, але я не думаю, що воно відповідає дійсності. Я не зустрічав у людей такого рівня цинізму, щоб вони були б здатні планувати військові операції на тому рівні, про який ви говорите".

Поставки зброї в Україну

Виробнича компанія Raytheon Technologies кілька тижнів тому передала уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, призначені для України. За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси будуть розгорнуті в Україні найближчим часом.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.

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