'Посунуть' на стратегічне місто: Буданов назвав ціль літнього наступу РФ

Буданов вказує на те, що наразі не прогнозується значних змін у ситуації на фронті до початку нової хвилі російського наступу влітку 2024 року.

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Буданов назвав ціль нового російського наступу / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, deepstatemap

Голова української військової розвідки Буданов описав ситуацію на фронті як "складну, але контрольовану". Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD зазначивши, що російський наступ на сході України почнеться наприкінці травня.

"Ми очікуємо, що наприкінці весни - на початку літа активізуються наступальні операції Росії. Особливо на Донбасі", - зазначив Буданов.

За його словами, ціллю російського наступу буде місто Часів Яр Донецької області.

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"Вони просунуться трохи ближче до Часів Яру. Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровськ, в стратегічному напрямку Покровська", - сказав Буданов.

Зазначається, що Покровськ знаходиться приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Донецька на сході України. Водночас, Буданов не очікує жодних серйозних змін на фронті до початку цього російського наступу.

"Ситуація досить складна, але вона під контролем", - додав очільник ГУР.

Незважаючи на думки різних військових експертів, Буданов вважає, що український наступ можливий у цьому році. Про це він не бажає більше говорити, оскільки відповідальність за це лежить на Генеральному штабі.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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