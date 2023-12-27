'Ми виграємо цю жахливу війну': Черник оцінив ситуацію біля Мар'їнки

Часткові успіхи російських військ у Мар'їнці не є вирішальними для перебігу війни.

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Успіхи російських військ у Мар'їнці не є вирішальними для війни / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 4 окрема танкова бригада

Навіть, якщо окупанти захоплять Мар'їнку, але не зможуть просунутись далі, це залишиться лише частковим успіхом. Таку думку щодо ситуації на фронті, де росіяни атакують Мар’їнку та Авдіївку, висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі "Еспресо".

"Якщо зупиниться в тому вигляді в якому є зараз, як свого часу взяли Бахмут, ми тут розігнали безліч зради, що катастрофа, а зрада у великому рахунку не склалася, далі Бахмута вони досі не можуть просунутися, якщо не просунуться далі Мар'їнки, якщо навіть візьмуть Авдіївку, але не посунуться далі, то це тільки будуть часткові успіхи у них", - сказав експерт.

Черник підкреслив, що часткові успіхи у війнах можуть бути навіть у тих, хто фактично програє. Тому успіхи російських військ у Мар'їнці не є вирішальними для перебігу війни.

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"Важливо виграти битву, оце дуже важливо, а війни не можуть бути програні. Німці зрозуміли, що програють Другу світову війну вже після Сталінграду, на зламі 44-45-го років організували блискучу наступальну операцію і на 100 км уперед прорвали бойові порядки союзників, одначе у війні це їм ніяким чином не допомогло", - додав він.

Він навів приклад Другої світової війни, де програш німців був зрозумілий після Сталінграду, але навіть блискуча наступальна операція в 1944–1945 роках не змогла змінити хід війни. Також Черник впевнений, що Україна переможе у війні, однак не варто очікувати перемоги найближчим часом.

"Я впевнений на 100%, що в історичному контексті ми виграємо цю жахливу війну, але ж питання коли та за яких обставин. Немає оптимізму, що це станеться завтра", - підсумував Черник.

Ситуація у Мар'їнці

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ відійшли з Мар'їнки в Донецькій області і зараз перебувають в околицях на північній частині міста.

Як повідомляв Главред, окупанти наступають у Мар'їнці в Донецькій області. За словами Романа Погорілого, співзасновника Deep State, українські війська втратили контроль над більшістю міста.

Також секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що ситуація у місті гірша, ніж у Бахмуті. ЗСУ втримують частину Мар'їнки, хоча місто фактично зруйноване.

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