Наступ ЗСУ може "завмерти": полковник назвав перешкоду для просування

Скоро можуть настати такі умови, за яких не зможе просуватися важка техніка. А без неї українські військові не зможуть іти вперед, адже ворог окопався.

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Наступ ЗСУ може "завмерти" через одну перешкоду, каже Черник/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко, скрін

Українські військові з настанням холодів і дощової погоди продовжуватимуть бити ракетами по важливих логістичних об’єктах російської окупаційної армії. Проте наступальні операції за таких погодних умов можуть "завмерти".

Дощі та розм’якшення ґрунту зроблять неможливим пересування важкої техніки, зокрема танків. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник, пише "Обозреватель".

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"В частині, що стосується можливості завдання глибоких логістичних ударів нічого (у порівнянні з минулим роком, – ред.) не зміниться. Але противник окопався. Це важлива деталь. Тому рухатися ми можемо тільки тоді, коли рухається важка техніка", – зазначив Черник.

Він наголосив, що будь-яка техніка вагою понад 10 тонн буде грузнути у вологому після дощів ґрунті. Західні танки, які надали Україні партнери, важать до 75 тонн, тому вони за таких умов рухатися вперед не зможуть. Але в той же час танки російських окупантів, які важать 39-43 тонни, також не зможуть проїхати по такому ґрунту.

За словами Черника, важка техніка зможе рухатися лише тоді, коли вдарять морози і земля замерзне. Але тут є нюанс: щоб ґрунт добре промерз, потрібно щоб 10-градусний мороз тримався не менше тижня. За таких умов можна буде просуватися вперед важкою технікою.

У той же час військовий експерт зазначив, що "противник б’ється на смерть і не здається". За його словами, російські загарбники розуміють, що від нинішньої "лінії Суровікіна" аж до Перекопського перешийку більше укріплень немає. Тому вони будуть запекло битися, щоб не пропустити українську армію вперед.

Проте окупанти уже не мають можливості для успіхів на фронті, каже Черник.

"Поки що я не бачу ознак того, що вони мають потенціал для відігравання ситуації, щоб захопити якісь наші території в такому обсязі і в такій швидкості, як це було на початку широкомасштабного вторгнення", – підсумував військовий експерт.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Війна в Україні

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Сили оборони України 5 вересня досягли успіху на південь від Андріївки і в районі Кліщіївки. Також просунулися в районі Роботиного і на північний захід від Вербового.

У Центрі національного спротиву зазначали, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Про це свідчить той факт, що вони почали грабувати місцеві підприємства. Усе обладнання вони вивозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник сказав, після яких дій ЗСУ армія РФ почне тікати. За його словами, це станеться, як тільки українські військові на півдні перейдуть першу лінію оборони загарбників і матимуть змогу стріляти також по флангах.

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