Ворог вбиває, ґвалтує і мародерить: в ДСНС назвали найскладніший регіон в Україні

В ДСНС найскладнішим регіоном в Україні назвали Бучанський район/ Фото Reuters

За даними ДСНС, зараз по всій Україні найскладнішою є ситуація у Бучанському районі Київської області. Ситуацію в населених пунктах району українська влада не контролює.

Ворог своїми діями уже призвів до гуманітарної катастрофи у регіоні. Про це йдеться у звіті ДСНС України, пише Українська правда.

Зараз до низки населених пунктів Київської області відсутній доступ через окупацію російськими військами. Загарбники розгортають там блокпости, ведуть бойові дії, обстрілюють житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Доступу наразі немає до наступних населених пунктів:

Буча,

Ворзель,

Ірпінь,

Михайлівська Рубежівка,

Гостомель,

Бородянка,

Шибене,

Нове Залісся,

Красний Ріг,

Макарів, Миколаївка,

Колонщина,

Копилів,

Северинівка,

Березівка,

Плахтянка,

Червона Гірка,

Гавронщина,

Немішаєво,

Микуличі,

Пороскотень,

Клавдієво-Тарасове,

Мила,

Гурівщина.

За інформацією ДСНС, окупанти у цих населених пунктах вбивають людей, ґвалтують і мародерять.

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Крім цього, уже майже тиждень там відсутнє життєзабезпечення населення, а загарбники блокують усі можливі шляхи для підвозу води, продуктів харчування і ліків. Евакуації потребують близько 4400 осіб.

Евакуація українців

Нагадаємо, Україна і Росія домовилися про відкриття гуманітарних коридорів з 10 українських міст. Режим припинення вогню почав діяти з 09:00 у середу, 9 березня і триватиме до 21:00.

"Зелені коридори" відкриваються за наступними напрямками:

Енергодар – Запоріжжя,

Суми – Полтава,

Маріуполь – Запоріжжя,

Волноваха – Покровськ,

Ізюм – Лозова,

Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ через Стоянку і Білогородку.

Також раніше Укрзалізниця опублікувала новий графік руху рейсових та евакуаційних поїздів на 9 березня.

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