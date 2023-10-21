"Наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України": Зеленський зробив сильну заяву

Президент подякував захисникам України за бойові результати під час захисту нашої держави від російських окупантів.

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Зеленський заявив, що захисники зробили цей тиждень дуже потужним для України/ 53-окрема механізована бригада, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові зробили цей тиждень дуже потужним для нашої держави.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні в суботу, 21 жовтня. Глава Української держави подякував українським воїнам за їхній мужній захист рідної країни.

"Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях, на постах! Авдіївський напрямок, Марʼїнка. Бахмутський напрямок. Купʼянський, Лиманський напрямки. Наше Запоріжжя. Наша Херсонщина. На лінії зіткнення, і в глибині окупованої території наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України. І зараз я хочу подякувати всім нашим силам оборони та безпеки – абсолютно усім! Кожному підрозділу, кожному воїну, кожному командиру, які за цей тиждень дали нашій державі потрібні бойові результати", – зазначив президент України.

Мета міжнародних переговорів

Також український президент повідомив, що міжнародна робота не припиняється жодного дня. Він розповів, що сьогодні провів розмову з президентом Туреччини Ердоганом, і за цей тиждень це вже дев’ята міжнародна розмова. Зеленський нагадав, що він уже раніше говорив із президентом Фінляндії, з прем’єрміністром Канади, з президентом Південної Африки, з прем’єрміністром Норвегії, з президентом Франції, з генеральним секретарем ООН, з президентом США та канцлером Німеччини.

"Головне в усіх цих переговорах – захистити життя й людей, мирних людей, не дати дестабілізації поширитися ще й іншими регіонами світу, не дати змарнувати нашу роботу з консолідації світової більшості заради міжнародного права. Я вдячний усім лідерам за підтримку та усвідомлення, що зараз час для максимально енергійної спільної роботи", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час розмови з Ердоганом, зокрема, було обговорено ситуацію в Чорноморському регіоні, агресію проти України, агресію проти глобальної безпеки, і ситуацію на Близькому Сході.

Також Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за те, що було підготовлено новий пакет тривалої та надійної підтримки для України – оборонної та економічної.

Дивіться відеозвернення Зеленського за вечір 21 жовтня:

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