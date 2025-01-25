'Наші позиції зруйновані': у ЗСУ попередили про штурм росіян на сході

Найгарячішим залишається Покровський напрямок, ворог іде в наступ.

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Найбільш "гарячим" залишається Покровський напрямок

На Куп'янщині колону з п'яти БТР ворога було знищено

Минулої доби "найгарячішим" залишається Покровський напрямок, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні військ "Хортиця".

Як ідеться в повідомленні ОСГВ "Хортиця" в Telegram, переважно без застосування бронетехніки противник проводив наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли. Тривали бої в Лисівці, Зеленому, Надіївці, Шевченко та Янтарному.

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"Деякі наші позиції були зруйновані внаслідок штурмових дій і вогневого впливу противника. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - пишуть українські захисники.

Уточнюється, що на Куп'янському напрямку противник штурмував позиції наших військ поблизу Глушківки, Нової Кругляківки, Загризового та Зеленого Гаю. У районі Піщаного для підтримки штурмових дій ворог застосував бронетехніку. Унаслідок вогневого ураження колону з п'яти БТР було знищено. Противник зазнав втрат, відступив.

/ Главред

На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбивали ворожі атаки у Вовчанську. У районі Тихого противник намагався прорватися за підтримки бронетехніки. Під час відбиття наступальних дій наші воїни знищили чотири БМП-3 окупантів. Атака РФ захлинулася, ідеться в повідомленні.

За даними ОСГВ "Хортиця", на Лиманському напрямку окупанти проводили наступальні дії в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Зелена Долина та Торське, а на Сіверському напрямку – в районі Васюківки. Противник успіху не мав.

"На Краматорському напрямку головною метою російської армії залишається Часів Яр. По позиціях наших захисників по цьому місту ворог здійснив 139 артилерійських обстрілів. В умовах обмеженої видимості противник проводив наступальні дії за підтримки бронетехніки. Лише в Часовому Яру підрозділи Сил оборони знищили та пошкодили 8 БМД російських десантників. Також на цьому напрямку противник безуспішно атакував наші позиції неподалік Маркового, Білої Гори та Ступочок", - йдеться в повідомленні.

В ОСГВ "Хортиця" зазначили, що на Торецькому напрямку атакувальні зусилля ворога були зосереджені на проведенні штурмових дій у районах Кримського, Леонідівки, Щербинівки та в Торецьку. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку противник атакував наші укріплення у Великій Новосілці. Тут по позиціях Сил оборони ворог здійснив понад 40 артобстрілів. Не зважаючи на численні втрати, ворог намагається захопити цей населений пункт. Наші воїни тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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