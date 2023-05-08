"Нас можуть чекати проблеми": Світан розповів, наскільки ППО готова до масованої атаки 9 травня

Світан переконаний, що 9 травня очікується ракетний удар, можливо з використанням ракет "Кинджал".

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Світан розповів, наскільки ППО готова до масованої атаки 9 травня / Міноборони РФ, скріншот

Є висока імовірність, що російські окупаційні війська здійснять масований обстріл українських міст у ніч на 9 травня, оскільки загарбники мають нездорове ставлення до знакових дат. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, наскільки нині є захищеним українське небо.

Як зазначив Світан в ефірі 24 каналу, українська ППО проявляє майже стовідсоткову ефективність під час боротьби з іранськими дронами. Однак існує проблема: під час збиття дрони все ж таки встигають вибухнути, що становить ризик для оточуючих. Натомість крилаті ракети після знищення вибухають не завжди.

"По ракетах у нас 75 – 85% знищення. Але навіть, якщо загальна кількість ракет буде приблизно 50, то 5 – 7 ракет можуть пройти, тому точно не можна ігнорувати сигнали тривоги. Яке б в нас не було ППО, кілька ракет точно можуть пройти", - підкреслив військовий.

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Світан переконаний, що 9 травня очікується ракетний удар, можливо з використанням ракет "Кинджал". Проте він вважає, що ці ракети не будуть спрямовані на територію, де знаходиться система ППО Patriot. За словами експерта, росіяни можуть вибрати віддалену ціль, щоб показати свою силу та влучити у відкриті мішені, де ймовірність збиття ракет дуже низька.

Експерт підкреслив, що українцям слід бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки російська сторона ще не забула про збиту ракету "Кинджал, а також "удар" по Кремлю, тому намагатиметься помститися.

"Попереду нас можуть чекати проблеми пов'язані з цими ударами, і скоріше за все це буде цієї ночі", - резюмував Світан.

Ракетний торор росіян

Нещодавно речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що РФ використовує для ударів по південній Україні менш точні ракети Х-22, тому що береже високоточні Калібри саме для атаки 9 травня. При цьому вона не виключає того, що така ситуація викликана бажанням РФ промацувати українську систему ППО.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зауважив, що російські окупаційні війська до осені цього року можуть накопичити до 2,5 тисяч ракет. За його словами, росіяни можуть зараз взагалі перестати працювати ракетами по Україні, а просто збирати їх на осінь.

"Близько 300 ракет буде крилатих та ще близько двох тисяч ракет інших типів, які вони можуть виробляти: Х-39, Х-59. На осінь у нас може бути проблема, якщо ми не вирішимо питання щодо ракет", - зазначив Світан.

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