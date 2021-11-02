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Нардепа Анну Скороход ще раз допитали після скандальної заяви про вбивство Антона Полякова

2 листопада 2021, 00:04

Єнін повідомив, що у слідчих є безперервне відео останніх хвилин життя депутата.

Скороход і поляків
Анна Скороход і Антон Поляков / скріншот

Національна поліція України додатково допитала народного депутата Анну Скороход у справі про смерть її цивільного чоловіка, депутата Антона Полякова.

Це сталося після заяв Скороход в ефірі одного з телеканалів, де вона заявила, що Антона Полякова вбили, наркотики він не вживав, а на шиї чоловіка вона нібито бачила борозну від удушення.

Нацполіцію Скороход звинуватила в бездіяльності. Ці закиди перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін категорично відкинув.

Більш того, Єнін продемонстрував протокол першого допиту Скороход відразу після смерті Полякова.

Також Єнін повідомив, що у слідчих є безперервне відео останніх хвилин життя депутата, з якого випливає, що його ніхто не душив.

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"У нас на руках є результати експертизи, що підтверджують знаходження наркотичних речовин в організмі депутата. У нас дві основи версії - ці речовини потрапили в організм добровільно або шляхом обману чи іншого тиску він змушений був їх прийняти", - зазначив Єнін, передає ТСН.

Зазначимо, 31 жовтня народний депутат Ганна Скороход розповіла про смерть депутата Антона Полякова. Як розповіла Скороход в програмі Хард з Влащенко, вони з Поляковим були заручені і повинні були розписатися.

"Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь беліберду, яку придумують пан Єнін (Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України - ред.). Знаєте, якщо вони судять по собі, то не треба всіх вести під одну гребінку", - сказала нардеп.

Смерть нардепа Антона Полякова

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

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Пізніше в мережі з'явилося відео з народним депутатом Антоном Поляковим на вечір його смерті. Запис зроблено в ресторані, де політик був у компанії помічника нардепа Анни Скороход Рустама Джамбулатова і громадянина Азербайджану Хатаї Алієва.

Виявилося, що громадянина Азербайджану Хатаї Алієва, з яким Поляков бачився перед смертю, згідно за даними сайту Служби безпеки Азербайджану, знаходиться в розшуку.

Крім того, нібито саме Алієв викликав таксі, куди пересадили Полякова.

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Євген Єнін Ганна Скороход Антон Поляков
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