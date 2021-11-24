Нападає на жінок на вулиці: у Києві неадекват тримає в страху цілий масив

"Міський божевільний" нападає на жінок на Русанівці / РБК-Україна

У Києві чоловік з психічним розладом нападає на жінок прямо на вулиці і б'є. Інциденти фіксують на житловому масиві Русанова вже не перший рік, повідомляють в пабліку "Березняки і Русанівка" на сторінці в Facebook.

Про крайній такий випадок повідомила свідок події в мережі, а також опублікувала фото неадеквата.

За словами жінки, дивний громадянин на вулиці, порівнявшись з незнайомками, раптово замахується і б'є їх, а потім йде собі далі.

У коментарях до публікації з розповіддю про інцидент жителі столиці відзначають, що це не рідкісний випадок.

Що відомо про зловмисника

Наприкінці 2019-го вже повідомляли, що на Русанівці неадекватний чоловік нападає на жінок, тоді правоохоронці коментували інциденти і зазначали, що слідчі дії ведуться, його вже затримували, але суд відпустив громадянина під особисте зобов'язання.

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Як з'ясувалося, мова йде про чоловіка на ім'я Андрій, якому зараз під 40. За словами його матері, він більше 20 років перебуває на обліку в психдиспансері. Жінка розповідала, що лікарі поставили синові помилковий діагноз і призначили відповідно помилкове лікування. Також вона повідомила, що її другий, старший син, теж має такі проблеми з психікою.

Згідно з висновками психіатричної експертизи, чоловік не усвідомлює своїх дій.

За словами психіатра, за законом психічно хвору людину в Україні можуть затримати тільки в разі її згоди, проте ж проблема в тому, що жоден хворий на шизофренію не погодиться з тим, що він має проблеми і небезпечний для себе або оточуючих. Якщо пацієнт не хоче медичної допомоги, але люди вважають зворотне, то тоді питання вирішується через суд.

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