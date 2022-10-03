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"Нам сказали відступати, але вам не говорити": "ЛНРівці" скаржаться на те, що росіяни їх кинули

3 жовтня 2022, 16:29

Росіяни хотіли, щоб "ЛНРівці" прикривали їх під час втечі.

Російські військові, знищена російська техніка
Росіяни під час втечі намагалися кинути "ЛНРівців" / Колаж Reuters, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти кинули "ЛНРівців" на фронті, а самі почали відступати, приховуючи це від них. Мобілізовані з "ЛНР" повинні були залишитися на фронті. Про це розповіли самі ж окупанти, відео вже розлетілося в Мережі.

"ЛНРівці" стверджують, що їх постійно просили "протриматися ще" день-два. І так тривало близько двох тижнів.

Нещодавно росіяни поділилися секретом, що вони будуть відступати.

"Згадай Дробишево. Це благо, що росіяни не скоти, а підійшли і тихесенько: "Нам сказали відступати, тільки вам не говорити, що ми відступаємо. Щоб ми вночі чухнули, а ви щоб і не знали", - згадав бойовик.

Він припускає, що "ЛНРівців" хотіли залишити лише для того, щоб вони прикривали тікаючих росіян.

лнровцы скаржаться
Росіяни під час втечі намагалися кинути "ЛНРівців" / скріншот

Звільнення Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

Зазначимо, російські генерали вже почали влаштовувати публічні розбірки через втечу окупаційних військ із Лиману Донецької області.

Із критикою на керівництво Міноборони РФ обрушився колишній командувач 58-ї армії генерал-лейтенант Андрій Гурулєв, який є депутатом Держдуми. Істерику він влаштував в ефірі пропагандистського токшоу на росТВ.

Главред повідомив про те, що ЗСУ заявили, що звільнення силами оборони України Лиману Донецької області відкриває захисникам дорогу на Сватово, Кремінну та Сєвєродонецьк на Луганщині. Українські війська прорвали оборону професійної армії окупантів БАРС та здобули серйозну психологічну перемогу.

Інші новини:

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