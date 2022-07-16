Напередодні пив коньяк за $2,5 тис. з Москви: гауляйтера Херсонщини могли отруїти свої ж

Володимир Сальдо міг бути отруєний ФСБ РФ / Фото УНІАН

Херсонського колаборанта Володимира Сальдо могли отруїти співробітники ФСБ Росії. У день, коли Сальдо раптово стало зле, він пив презентований з Москви дорогий коньяк. Про це повідомив херсонський політик, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Ще за однією версією, Сальдо могли отруїти. "Свої", а точніше ФСБ. Є інформація, що в той день, коли йому стало зле, зрадник пив презентований з Москви коньяк. Називають навіть вартість пляшки - 2,5 тисячі доларів. Нібито Сальдо випив - і одразу стало зле", - написав Хлань у Facebook.

Як повідомляв Главред, наприкінці квітня в окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА. "Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.

14 червня у Мережі з'явилася інформація про те, що в Херсоні підірвали службовий автомобіль Володимира Сальдо. Але дані не підтвердилися. Їх спростував сам колаборант, який оперативно записав відеозвернення.

13 липня з'явилася інформація, що Сальдо потрапив до лікарні. Ходили чутки про имовірне отруєння гауляйтера Херсонщини.

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