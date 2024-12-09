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Націлились на кордони: росіяни готуються до штурмів у ще одній області

Марія Николишин
9 грудня 2024, 21:39оновлено 9 грудня, 22:45
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Ворог намагатиметься повернути під свій контроль те, що він втратив під час українського контрнаступу в 2023 році.
Націлились на кордони: росіяни готуються до штурмів у ще одній області
РФ готується до штурму на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези:

  • РФ готується до штурмів у Запорізькій області
  • Ворог застосовує тактику малих груп
  • На Оріхівському напрямку йде перекидання особового складу РФ

Армія країни-агресора Росії готується до штурмових дій в Запорізькій області і пробивається на кордон Дніпропетровської області. Про це сказав речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі Radio NV.

За його словами, місто Запоріжжя знаходиться за 30 км від лінії бойового зіткнення.

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"Ворог, внісши певні зміни і покращивши системи скидування КАБів, добився того, що тепер ці бомби великої потужності – КАБ-250, КАБ-500 – прилітають уже по середмістю обласного центру", – наголосив він.

Волошин підкреслив, що ворог уже декілька тижнів поспіль готується до ведення штурмових дій. За даними української розвідки, противник навчав і готував штурмові групи піхоти, вчив їх застосовувати бойову техніку в бою.

"Уже протягом двох тижнів противник дуже активізував саме штурмові дії малими групами на Времівському напрямку. Щодня там відбувається 25, а то й 30 штурмових дій. Противник застосовує і танки, і бойові броньовані машини", – розповів він.

Речник також додав, що ворог застосовує тактику малих груп, якою користувався в Соледарі, Бахмуті, Вугледарі і Авдіївці Донецької області.

"Противник має успіх частковий із залученням таких малих груп піхоти, і тому він цієї тактики дотримується і на Времівському напрямку, намагаючись взяти під контроль південь Донецької області, селище Велика Новосілка і вийти на кордон Дніпропетровської області. Цей наступ триває", – наголошує Волошин.

Крім того, за даними української розвідки, подібна підготовка зараз ведеться і на Оріхівському напрямку. Там ворог намагатиметься повернути під свій контроль те, що він втратив під час українського контрнаступу в 2023 році – Роботине – і вийти до Оріхова, щоб перерізати логістичні шляхи нашому угрупуванню військ, яке зараз перебуває на сході Запорізької області.

"Також противник починає підготовку подібних штурмових груп із залученням техніки для подібних штурмових дій і на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку вже йде перекидання особового складу на передові позиції. Тобто зовсім скоро він почне там також подібні дії. За даними розвідки, противник перекидає доволі значну кількість таких штурмових груп піхоти – до ста. Очікуються дуже активні штурми. Ворог готується на Куликівському полігоні", – підсумував речник Сил оборони Півдня України.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Петро Гайдащук повідомив, що російські окупанти намагаються відбити свої позиції на Курському напрямку, застосовуючи елітні підрозділи.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках ворог здійснює ротацію військових підрозділів.

Крім того, Росія докладає значних зусиль для повної окупації українського Донбасу. Місто Покровськ залишається однією з основних перешкод для ворога.

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Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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