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На Запорізькій АЕС є поранені внаслідок обстрілів – мер Енергодара

4 березня 2022, 05:49

Також є важкопоранені, але немає можливості вивезти їх до лікарні.

Дмитрий Орлов мер Энергодара
На Запорізькій АЕС є поранені внаслідок обстрілів – Орлов/ Facebook Дмитрий Орлов

На Запорізькій атомній електростанції є поранені і важкопоранені.

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов під час телемарафону, пише УНІАН.

За його словами, зараз немає можливості вивезти постраждалих до медзакладу. Також він зазначив, що поки що немає інформації про кількість поранених.

"Вчора ввечері, десь близько 16:30, ворожа колона броньованої техніки прорвалася до міста, пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул гасити до будівлях та спорудах атомної станції. Сталася пожежа. Є поранені... Інформації про кількість поранених у мене немає. Про їхній стан: є також тяжкі поранені. Вивезти їх до лікарні немає можливості", – розповів Орлов.

Також він зазначив, що російські загарбники не дають пожежникам погасити пожежу. За словами мера, ситуація дуже критична.

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Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС

На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі спалахнула пожежа через обстріл російськими окупантами. Це найбільша в Європі та шоста у світі атомна електростанція. Вона складається із шести атомних енергоблоків по 1 млн. кВт кожен.

Повідомлялося, що окупанти вже потрапили в перший енергоблок АЕС. Рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, адже обстріли тривають. Працівники станції зазначають, що інформації про порушення радіаційного фону поки немає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь вже спалахнув. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів більше, ніж Чорнобиль!", – наголосив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв’язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він уже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС із Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.

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