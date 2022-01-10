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На Волині раптово під час спортивних змагань помер депутат

10 січня 2022, 10:08

Під час яких саме змагань помер Роман Карпюк - не повідомляється. Відомо, що він займався спортивним рибальством. Причину смерті встановить експертиза.

Роман Карпюк,
Роман Карпюк помер на 57-му році життя / Фото Facebook

У Волинській області на 57-му році життя помер депутат обласної ради, керівник фракції Сила і Честь Роман Карпюк. Трагедія сталася під час спортивних змагань.

"Його гаряче, небайдуже серце несподівано зупинилося на 57-му році життя прямо під час спортивних змагань. Багатогранна і цілеспрямована особистість, людина твердої волі та великої душі — безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот - таким Роман Петрович буде назавжди залишатися в нашій пам'яті", - йдеться в повідомленні пресслужби Волинської обласної ради 9 січня.

Колеги депутата висловили співчуття близьким Романа Карпюка.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу важкої втрати", — зазначили у Волинській облраді.

У Волинській обласній раді не уточнили, під час яких саме змагань помер Карпюк, але відомо, що він займався спортивним рибальством. 2 січня він брав участь у змаганнях. Місцевий чемпіонат був запланований і на 9 січня в Ковелі.

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Причину раптової смерті Карпюка встановить експертиза.

Довідка: Роман Карпюк народився 31 січня 1964 року в селі Шклинь Горохівського району Волинської області. Закінчив Луцький державний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю "Фізичне виховання" та Луцький державний технічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства". Отримав вчений ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти".

Роман Карпюк був ректором Академії рекреаційних технологій і права, головою регіонального представництва Національного олімпійського комітету України.

У нього залишилися дружина і дочка.

Як повідомляв Главред, вранці 11 грудня у Києві помер депутат Київради VIII скликання Олексій Новіков (партія Єдність). Політику було всього лише 38 років.

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