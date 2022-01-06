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Після передноворічного застілля в Одесі помер військовий, ще двоє госпіталізовані

6 січня 2022, 17:26

Військовослужбовці влаштували бенкет на території військової частини.

Солдат
Солдати були п'яними / УНІАН

В Одесі після передноворічного торжества помер військовий. У цій справі проводиться розслідування про можливу причетність командування до загибелі військовослужбовця.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, трагедія трапилася 30 грудня.

Того дня командування влаштувало для підлеглих передноворічне застілля прямо на території військової частини.

У підсумку троє солдатів-контрактників були сильно п'яними. Один з них втратив свідомість і помер, а двоє потрапили у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону України у важкому стані.

"Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері приступила до кримінального провадження за фактом" недбалого ставлення до служби військовими посадовими особами військової частини ЗСУ в Одеській області (ч.3 ст. 425 КК України)", - сказано в повідомленні.

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На даний момент призначено ряд судово-медичних експертиз.

Військовий облік для жінок

В Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Пізніше в Міноборони пояснили, що указ виданий на виконання змін до закону Про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

Тепер жінки зазначених у наказі професій і спеціальностей будуть зобов'язані стати на військовий облік, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і мають вік від 18 до 60 років.

У той же час в Міноборони поки не повідомили, протягом якого часу жінки повинні стати на облік у військкоматі.

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