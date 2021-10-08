Правоохоронці назвали попередню причину смерті Полякова в Києві

У ніч на 8 жовтня помер народний депутат Антон Поляков. Його знайшли без свідомості в авто таксі.
Нардепа Антона Полякова виявили мертвим у Києві вночі 8 жовтня. За попередньою інформацією політик помер від гострої коронарної недостатності, пише столична прокуратура.
"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", – повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у себе в фейсбуці.
Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень".
Що відомо про смерть Антона Полякова:
- Інформацію про смерть нардепа 8 жовтня оприлюднили в поліції Києва. За попередньою інформацією, Поляков зловив таксі біля одного з ресторанів у Дніпровському районі та попросив підвезти його на іншу вулицю.
- У машині політику стало зле, його нудило й з часом почалися конвульсії. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Чоловікові було 33 роки.
- Поляков був членом комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, головою підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу.
- Від 30 червня 2020 він був членом депутатської групи "За майбутнє".
Автор: Денис Пономаренко