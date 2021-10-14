На Волині у врожаю картоплі виявили рак: не можна їсти навіть тваринам

Про хворобу картоплі фермер дізнався випадково / скріншот з відео

В одному з сіл на Волині біля врожаю картоплі виявили рак. Хворобу підтвердили в лабораторії.

Фермер викликав фахівця, щоб зробити документи для продажу овочів. Результати дослідження чоловіка шокували, пише "ТСН".

"Сказали, не згодовувати худобі і самим не їсти. Але я їм - і нічого", - розповідає фермер Анатолій Михайлевський.

Про те, що у його врожаю рак, чоловік дізнався випадково. Коли викликав фахівця, щоб зробити документи для продажу овочів в сусідню Білорусь.

Скріншот з відео

З'ясувалося, його картопля хвора, тому ні продавати, ні їсти його не можна. Навіть тваринам.

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Рак картоплі - тільки рослинне захворювання

У фітосанітарній лабораторії кажуть, що на Волині такий випадок фіксують його вперше. Найбільш характерною ознакою захворювання є утворення наростів — на кореневій шийці, бульбах. Звідки взялася хвороба, фермер поняття немає. На полі, де він вирощував картоплю, ввели карантин.

"Протягом 20 років фермер не має права продавати і на насіння картоплю висаджувати. На сусідніх територіях люди мають теж повинні поміняти картоплю на сорти, більш стійкі до цих хвороб", - розповіла керівниця Ковельської РДА Ольга Черен.

Місцеві жителі свою картоплю тепер оглядають ретельніше і думають, що робити з вимогами. Скільки триватиме карантин, фахівці поки не говорять. Зазначають, що все залежатиме від того, чи з'являться на території села Нові випадки.

Раніше ми повідомляли, що в Полтавській області в місті Пирятин у кіоску біля автовокзалу чоловік купив сосиску в тісті з хробаками. Пізніше в Пирятинській міській раді повідомили, що заклад, де туристу продали зіпсований товар, припинив свою діяльність.