"Що у людей в головах?": під Києвом жінка з немовлям вийшла гуляти на лід при +8

У мережі присоромили матір за такий вчинок.
У місті Буча Київської області жінка з немовлям вийшла гуляти на лід після сильного потепління. Поруч з нею знаходилися чоловік і ще троє маленьких дітей.
На опублікованому фото в Telegram-каналі dtp.kiev.ua видно, що дорослі з дітьми вийшли на середину водойми.
"Не можу не поділитися. Вчора гуляли в парку і побачили таку картину. Мама з немовлям, тато і ще троє дітей прогулювалися посеред озера на льоду. Це при тому, що позавчора було до +8, вчора -1. І не просто прогулювалися, а провели там хвилин 20. Що у людей в головах?! Озеро в місті Буча. Бережіть себе і дітей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, не так давно у Херсонській області на тонкому льоду потонули двоє хлопців 8 років. Їх намагалися знайти батьки, але було вже занадто пізно.
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