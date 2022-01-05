"Що у людей в головах?": під Києвом жінка з немовлям вийшла гуляти на лід при +8

Під Києвом батьки вивели дітей на небезпечний лід / dtp.kiev.ua

У місті Буча Київської області жінка з немовлям вийшла гуляти на лід після сильного потепління. Поруч з нею знаходилися чоловік і ще троє маленьких дітей.

На опублікованому фото в Telegram-каналі dtp.kiev.ua видно, що дорослі з дітьми вийшли на середину водойми.

"Не можу не поділитися. Вчора гуляли в парку і побачили таку картину. Мама з немовлям, тато і ще троє дітей прогулювалися посеред озера на льоду. Це при тому, що позавчора було до +8, вчора -1. І не просто прогулювалися, а провели там хвилин 20. Що у людей в головах?! Озеро в місті Буча. Бережіть себе і дітей", - йдеться в повідомленні.

Сім'я під Києвом вийшла на небезпечний лід/ dtp.kiev.ua

Нагадаємо, не так давно у Херсонській області на тонкому льоду потонули двоє хлопців 8 років. Їх намагалися знайти батьки, але було вже занадто пізно.

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