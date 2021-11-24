На Вінниччині молодого педагога затримали за розбещення учнів / Нацполіція по Вінницькій області

На Вінниччині 24-річного вчителя молодого вчителя запідозрили в розбещенні неповнолітніх. Чоловіка затримали і помістили в слідчий ізолятор. Про це повідомляють представники пресслужби Главку Нацполіції по регіону.

За інформацією правоохоронців, 24-річний педагог, співробітник одного з навчальних закладів регіону, підозрюється в розбещенні і домаганні до неповнолітніх учнів. За версією слідства, розпусні дії викладач здійснював і при особистому спілкуванні, і під час листування в месенджерах. В результаті постраждали кілька дітей.

За місцем проживання та роботи фігуранта були проведені обшуки, за результатами яких вилучено мобільний телефон та комп'ютерну техніку.

Далі, вчителя 23 листопада затримали і помістили в слідчий ізолятор. Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх (частини 2 статті 156 Кримінального кодексу) та домаганні до дитини для сексуальних цілей (частини 3 статті 156-1 Кримінального кодексу). Санкції статей передбачають покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до восьми років.

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Нагадаємо, раніше у Вінниці поліція запідозрила вчительку в розбещенні школяра.

За даними копрів, мова йде про декілька випадків, які тривали протягом 2018-2019 років.