"Можу бути в тебе першим": у Львові таксист чіплявся до неповнолітньої пасажирки

У Львові таксист робив дитині непристойні пропозиції / depositphotos

На жаль, випадки, коли таксисти порушують правила і норми, не поодинокі. Про черговий випадок, тепер уже у Львові повідомила мама дитини в соцмережі. Втім, коли повідомлення набуло розголосу, його видалили.

"Ти просто не знайома ще з такими старшими чоловіками, я можу бути в тебе першим". Таку пропозицію почула дочка", – розповіла для "Еспресо. Захід" мама дівчинки Галина Кравцова. За її словами, чоловік працював водієм таксі в компанії Bolt, йому 49 років, у нього є діти і онуки.

"Дочці 16 років. Перед тим, як звернутися в поліцію, я подзвонила на "гарячу лінію" міста, тому що не знала, чи буде поліція розглядати цю ситуацію. Тому що ні фото, ні відеодоказів не було", – додала мама пасажирки.

Дівчина в той момент не зорієнтувалася, що треба знімати все на відео. Вона лише думала про те, якнайшвидше вийти з авто. "Вона була дуже перелякана. Єдиний доказ – лише те, що наступного дня він написав їй у вайбер", – зауважила Кравцова.

Повідомлення жінки вже видалив фейсбук / Фото "Еспресо"

Дівчина викликала таксі, щоб доїхати від "Ашана" на вулиці Стрийській до центру Львова. Там вона замовила фотосесію. За словами її мами, це був чималий шлях і тому вона мовчки слухала дурниці на кшталт "тебе на фотосесії не тільки пофотографують", "я сам тебе сфотографую". За словами водія, він не вперше вже пропонує масаж дівчаткам, та якісь вже на нього поскаржилися, за що компанія Bolt на день його заблокувала.

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За словами матері пасажирки, після публікації повідомлення про цей інцидент водій писав їй на особисту сторінку і говорив, що не бачить у своїх діях нічого поганого. Чоловік зазначив, що він – "нормальний, має дітей і онуків". За його словами, наступного дня після поїздки він пропонував дівчині масаж "просто по-людськи".

Жінка поскаржилася на водія / Фото "Еспресо"

За словами жінки, цей випадок стався в неділю, 31 жовтня, а вже у вівторок вона пішла в поліцію. Жінка розповідає, що спочатку сумнівалася, чи правильно це рішення, бо не знала, чи відреагує поліція на таку ситуацію. Але її зрозуміли і сказали, що про такі речі треба повідомляти.

Мама дівчинки звернулася до відділку на вулиці Чупринки. Там їй сказали, що оскільки водій не здійснював ніяких фізичних дій, з ним можуть тільки поспілкуватися. "Мені це й було потрібно, бо як я буду з ним говорити? Це не має сенсу, а коли говорить поліція – то вже по-іншому", – розповіла жінка.

Також вона поскаржилася в службу таксі. Там відповіли, що співпрацюватимуть з поліцією, якщо буде потрібно, а також надаватимуть всю інформацію. За словами жінки, Bolt вже блокував цього водія на рік.

"Очевидно, Bolt на рік просто так не заблокував, напевно вже були прецеденти", – додала Кравцова.

Жінка підсумувала, що написала свій допис для того, щоб попередити батьків, що самостійні поїздки дітей можуть бути небезпечними. Тож вона закликала усіх бути обачними.

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Раніше повідомлялося, що водій однієї зі служб таксі у Львові налякав 11 річну дівчинку через те, що почав везти її в невідомому напрямку. Від страху дівчинка вистрибнула з авто на ходу.

Пізніше було опубліковано відео, на якому небайдужі розмовляють з водієм таксі. Чоловік розповів, що він не чув, що дівчинка йому говорила про те, що він не туди їхав. Також таксист сказав, що він не зрозумів, чому дівчинка втекла.