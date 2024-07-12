На скільки років війни вистачить ресурсів РФ: Селезньов здивував припущенням

Селезньов наголошує, що ворожа армія розширює площу активних бойових дій. До наявних чотирьох напрямків додалося ще два.

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На скільки років війни вистачить ресурсів РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Протягом останніх дев'яти місяців країна-агресор Росія веде активну наступальну кампанію та навіть збільшує кількість ділянок, де тривають гарячі бої. Це може свідчити про те, що окупанти мають ресурс для ведення війни ще протягом кількох років. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, причин цьому кілька – від недостатньо ефективної санкційної політики до вміння Кремля знаходити військові ресурси в інших країнах світу.

"Щонайменше до 2026 року Росія має запаси озброєнь і техніки, які залишилися у спадок від Радянського Союзу. Плюс працює російський ВПК. А це означає, що базові потреби російської окупаційної армії уряд РФ здатен закривати", – каже експерт. відео дня

Селезньов наголошує, що ворожа армія розширює площу активних бойових дій. До наявних чотирьох напрямків – Сіверського, Краматорського, Покровського та Курахівського – нещодавно додалося ще два – Торецький та Куп'янський.

"Якби у противника не було ресурсів, він би точно не збільшував кількість ділянок фронту, де відбуваються активні бойові зіткнення. Отже, ресурси є", – підкреслив він.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на фронті в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад та військову техніку і вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки.

Сили оборони України в ході боїв на східному напрямку фронту змогли знешкодити біля 82 тисяч російських окупантів. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами ця цифра окреслює втрати російських військ (загиблими та пораненими) в межах Донецької та Луганської областей за період боїв з квітня по червень 2024 року.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.

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