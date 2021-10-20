Не поділили дорогу і збили жінку: у Києві сталася нічна смертельна ДТП

Від отриманих травм постраждала померла на місці.
У Києві на Повітрофлотському проспекті в ніч на 20 жовтня сталася смертельна аварія. Її жертвою стала жінка-пішохід. Від отриманих травм постраждала померла на місці.
Фатальне зіткнення сталося на перехресті, де встановлено світлофор. За інформацією телеграм-каналу "Київ Оперативний, водії Hyundai Elantra і Skoda Fabia не поділили дорогу і допустили зіткнення. Що стосується жінки, яка загинула, то її ударом відкинуло на кілька метрів.
На опублікованих кадрах з місця події видно, що після зіткнення Fabia від'їхала на кілька десятків метрів від місця аварії. В результаті ДТП на даній ділянці утворився затор в обидві сторони. Розбиті машини продовжували стояти на дорозі, а поліція оформляла дорожньо-транспортну пригоду.
Трагедія через п'яного водія вантажівки: схоже
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Автор: Денис Пономаренко