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Не поділили дорогу і збили жінку: у Києві сталася нічна смертельна ДТП

20 жовтня 2021, 10:07

Від отриманих травм постраждала померла на місці.

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На столичному Повітрофлотському проспекті загинув пішохід / Телеграм-канал dtp.kiev.ua

У Києві на Повітрофлотському проспекті в ніч на 20 жовтня сталася смертельна аварія. Її жертвою стала жінка-пішохід. Від отриманих травм постраждала померла на місці.

Фатальне зіткнення сталося на перехресті, де встановлено світлофор. За інформацією телеграм-каналу "Київ Оперативний, водії Hyundai Elantra і Skoda Fabia не поділили дорогу і допустили зіткнення. Що стосується жінки, яка загинула, то її ударом відкинуло на кілька метрів.

На опублікованих кадрах з місця події видно, що після зіткнення Fabia від'їхала на кілька десятків метрів від місця аварії. В результаті ДТП на даній ділянці утворився затор в обидві сторони. Розбиті машини продовжували стояти на дорозі, а поліція оформляла дорожньо-транспортну пригоду.

Трагедія через п'яного водія вантажівки: схоже

  • На проспекті Степана Бандери нетверезий водій вантажівки 15 Жовтня збив двох пішоходів – редактора "Суспільного" Олександра Зінченка та його товариша Олександра Шибицького.
  • Винуватець аварії зник з місця події, а другий потерпілий помер у лікарні, не доживши тиждень до 25-річчя.
  • Зрештою водія, який наїхав на чоловіків, таки затримали і взяли під варту без права внесення застави.
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Соломенка Повітрофлотський проспект новини України ДТП у Києві
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