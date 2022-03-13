У Франції віджали віллу дочки Путіна: там планують поселити біженців з України

Над віллою дочки Путіна у Франції підняли прапор України / theins.ru

На південному заході Франції в місті Біарріц місцевий активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки Володимира Путіна "Альта Миру".

Він змінив замки і заявив, що вілла готова прийняти біженців від режиму Путіна, в першу чергу українських біженців. Всього на віллі вісім спальних місць і три ванні кімнати, повідомив Аффнер The Insider.

На захопленій віллі за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey Крім журналу "ВВП. Стратегія розвитку " знайшлися документи, що стосуються Геннадія Тимченка і Кирила Шамалова.

Серед іншого були знайдені копія паспорта колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова, а також переведений на французьку мову рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Також виявилася довіреність від 2009 року, виписана "Геннадієм Тимченко, громадянином Фінляндії" на ім'я француженки Франсуаз Дюшосаль, яка повинна була відповідати за ремонт на віллі.

/ theins.ru

Згідно з реєстром нерухомості Франції, з яким ознайомився The Insider, вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а в 2012 була передана Шамалову.

/ theins.ru

/ theins.ru

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування, присвячене колишньому зятю президента Росії Володимира Путіна, члену ради директорів найбільшої нафтохімічної компанії Росії "Сибур" Кирилу Шамалову.

Воно засноване на архіві з понад 10 тисяч електронних листів Шамалова за 2003-2020 роки, які журналістам передало анонімне джерело.