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"Показують дива": полковник оцінив успішний наступ ЗСУ на Сході

Юрій Берендій
18 червня 2024, 09:14
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Військовий експерт зазначає, що росіяни бояться виходити на позиції там, де тримають оборону бійці бригади "Азов".
'Показують дива': полковник оцінив успішний наступ ЗСУ на Сході
2 українські бригади змогли просунутись на кілометр вглиб позицій РФ / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха; 22 окрема механізована бригада

Сили оборони України змогли просунутись на 2 кілометри по фронту та на 1 кілометр вглибину позицій російських військ в Серебрянському лісництві. Успіхи українських військових оцінив у коментарі 24 каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, успіх бригад "Азов" та "Буревій" є оптимальним варіантом для захоплення ворожих позицій та подальшого витискання ворога.

"Азовці в районі лісництва показують дива", – додав Світан.

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Він додав, що представники бригади "Азов" - це досвідчена та навчені штурмовики, які виконують поставлені завдання і мають достатню кількість боєприпасів та техніки.

"Росіяни це розуміють і бояться виходити на позиції там, де починають працювати азовці", - резюмував він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бої в Серебрянському лісі - наступ ЗСУ на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони успішно просуваються в Серебрянському лісі на Луганщині, що є неприємною новиною для Кремля з політичної точки зору, зазначив полковник ЗСУ та військовий експерт Петро Черник.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин відмовився коментувати успіхи українських військових у Серебрянському лісі, закликаючи до тиші під час проведення операції.

Командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко повідомив, що 23 квітня українські військові, зіткнувшись з мінімальним опором, відбили частину територій у Серебрянському лісі і повернули їх під контроль України.

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