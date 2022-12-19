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"На чотири атаки ще нашкребуть": Данілов розповів, коли РФ повністю залишиться без ракет

19 грудня 2022, 09:49
Данілов підкреслив, що РФ перетнула ту межу, яку за нормативами вони повинні були утримувати.
Данилов, ядерна зброя
Данілов розповів, коли РФ повністю залишиться без ракет / Колаж УНІАН , ua.depositphotos.com

Росіяни не володіють великою кількістю ракет для нових ударів по Україні, але є проблема, що вони ведуть переговори з Іраном про постачання.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю УП заявив, що Володимир Зеленський, люди, які займаються міжнародними контрактами, міністр закордонних справ роблять все можливе, щоб цього не сталося.

"Але ми не можемо гарантувати, що цього не станеться. Тому що Іран з 1979 року живе, скажімо так, у своїй парадигмі, у своєму світі. Але якщо Російська Федерація вже просить ракети у цієї країни, тоді мова йде про те, що внутрішніх можливостей виробництва у них немає. Вони виробляють якісь свої ракети, але та кількість, яка у них була на початку війни, і те, що вони виробляють – це непорівнянні речі", - зазначив Данілов.

За його словами, потенціалу у Росії залишилося ще на кілька атак.

"Якщо рахувати на великі атаки, які у нас вже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що неприпустимо, адже у них можуть з'явитися зовсім інші виклики і у них є хоч якийсь запас залишити", - пояснив секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що РФ перетнула ту межу, яку за нормативами вони повинні були утримувати.

"У них залишилися ракети з-300, які вони використовують Зараз, на жаль, по наших містах. Цих ракет у них більш-менш достатньо", - підсумував Данілов.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.

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Автор: Сергій Кущ
Олексій Данілов війна Росії та України
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